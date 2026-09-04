comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Giro inesperado en México: el presunto historial delictivo del empresario argentino detenido por matar a una familia

El hombre argentino de 51 años cuenta con al menos 11 denuncias por fraude en alquileres temporales de vacaciones y estaba siendo investigado por la Justicia mexicana.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Masacre en México: los delitos por los que fue denunciado Diego Rosen Ferlini
Masacre en México: los delitos por los que fue denunciado Diego Rosen Ferlini Foto: Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El empresario argentino, Diego Rosen Ferlini (51), fue detenido en México acusado de matar a su socio-comercial, Jonathan Meléndez (38), y a toda su familia, en la autovía México-Toluca este miércoles por la tarde. Asimismo, en las últimas horas, salieron a luz, además, una serie de denuncias que tenía el sujeto por “estafa”. Se trata de al menos once acusaciones realizadas en las redes sociales.

Rosen Ferlini era propietario de una empresa llamada Nomad Adventures, dedicada a vender experiencias turísticas en distintos puntos de México, donde se encontraba radicado desde hacía varios años. Las denuncias tienen que ver con esta compañía y los paquetes de rentas de hospedaje que ofrecía.

Argentino mató a familia en México
El sujeto era propietario de una empresa de viajes llamada Nomad Adventures. Foto: Canal 26

En uno de los testimonios, una persona advertía sobre el “fraude” del que había sido víctima por parte de Rosen Ferlini al comprar una estadía en un hotel de Valle de Bravo por miles de pesos de mexicanos sin aparentemente obtener en efecto el alojamiento. El mismo usuario decía en la publicación que 11 personas más también habían sido defraudadas por el empresario.

En tanto, otra persona denunció al empresario argentino de una estafa con un similar modus operandi. La mujer contó que reservó por 400 mil pesos mexicanos a una cabaña en Acapulco y que tuvo que hacer el pago por adelantado. No obstante, cuando llegó el momento de presentarse en el destino y coordinar la entrega de las llaves, el sujeto dejó de contestar.

Contenido Recomendado

Tiene 51 años y es empresario de viajes:qué se sabe del argentino acusado de matar a toda una familia en México

Tiene 51 años y es empresario de viajes: qué se sabe del argentino acusado de matar a toda una familia en México

México abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, el líder narco buscado por el que Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares

México abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, el líder narco buscado por el que Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares

Diego Rosen Ferlini habría sido investigado antes del homicidio de su socio

Las denuncias por fraude no habrían quedado únicamente en las redes sociales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México estaría investigando desde entonces al empresario argentino por irregularidades en los alquileres turísticos.

Según la agencia Noticias Argentinas, incluso, las autoridades judiciales habían pedido una orden de aprehensión contra Rosen Ferlini antes de la masacre. Sin embargo, aún no se lo había detenido ya que contaba con 15 días de amparo.

Quién es el empresario acusado de matar a una familia en México
Una de las víctimas, Jonathan Meléndez, de 38 años, era socio comercial de Rosen Ferlini. Foto: Redes

Cómo ocurrió el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia en México

Meléndez era socio de Rosen Ferlini también en negocios de alquileres de casas de vacaciones y productor musical de la banda Camilo Séptimo.

El día del crimen, ocurrido el martes en horas de la madrugada, se encontraba con su esposa, Ana Paula Barragán (35), quien estaba embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una empleada doméstica de 21 años.

Una cámara de seguridad de la vivienda de Atizapán de Zaragoza registró el ingreso de Rosen Ferlini a la casa. Según comentó un guardia de seguridad del edificio, el hombre entró con un otro sujeto identificado como Gerardo “N” y lo hicieron con total normalidad debido a la confianza que había.

Las autoridades policiales pudieron constatar, en las primeras pericias, que tanto el cuerpo del hombre como su pareja poseían severos signos de violencia. En tanto, la niña y la empleada tenían disparos de arma de fuego. Por otro lado, los efectivos encontraron a otro niño de seis años en la casa que logró sobrevivir al ataque y fue puesto a resguardo.

MéxicoEstafaInvestigaciónAsesinato
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Apareció Mariano Martínez:el estudiante desaparecido fue localizado en Córdoba en perfecto estado de salud

    Apareció Mariano Martínez: el estudiante desaparecido fue localizado en Córdoba en perfecto estado de salud

  2. El cuadro robado por los nazis encontrado en Mar del Plata será entregado a su única heredera

    El cuadro robado por los nazis encontrado en Mar del Plata será entregado a su única heredera

  3. Quién fue “Pepita, la Pistolera”:la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

    Quién fue “Pepita, la Pistolera”: la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

  4. La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia:cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

    La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia: cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

  5. Por qué investigan a una mujer tras la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

    Por qué investigan a una mujer tras la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El canciller Pablo Quirno fue contundente a la hora de respaldar la estrategia por Malvinas:“Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha”

El canciller Pablo Quirno fue contundente a la hora de respaldar la estrategia por Malvinas: “Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha”

El Gobierno busca endurecer las penas a las petroleras que operan en Malvinas:qué establece la Ley 26.659

La reacción de medios británicos e internacionales tras la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas

Ushuaia, la ciudad clave que explica por qué las Islas Malvinas son estratégicas para la Argentina

Economía

Megaproyecto Vicuña y boom del cobre:por qué Wall Street mira con codicia el nuevo bono de San Juan

Megaproyecto Vicuña y boom del cobre: por qué Wall Street mira con codicia el nuevo bono de San Juan

Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas

Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos:cerró 20 sucursales

Jubilados de ANSES cobran con aumento:nuevo monto y fechas de septiembre según el DNI

Internacionales

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta”:el desafiante mensaje del Reino Unido tras la cadena nacional de Javier Milei por Islas Malvinas

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta”: el desafiante mensaje del Reino Unido tras la cadena nacional de Javier Milei por Islas Malvinas

Viviendas subsidiadas solo para mayores de 55 años:quiénes pueden conseguir hoy uno de los apartamentos en Nueva York

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas