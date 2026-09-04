Giro inesperado en México: el presunto historial delictivo del empresario argentino detenido por matar a una familia

Masacre en México: los delitos por los que fue denunciado Diego Rosen Ferlini Foto: Canal 26

El empresario argentino, Diego Rosen Ferlini (51), fue detenido en México acusado de matar a su socio-comercial, Jonathan Meléndez (38), y a toda su familia, en la autovía México-Toluca este miércoles por la tarde. Asimismo, en las últimas horas, salieron a luz, además, una serie de denuncias que tenía el sujeto por “estafa”. Se trata de al menos once acusaciones realizadas en las redes sociales.

Rosen Ferlini era propietario de una empresa llamada Nomad Adventures, dedicada a vender experiencias turísticas en distintos puntos de México, donde se encontraba radicado desde hacía varios años. Las denuncias tienen que ver con esta compañía y los paquetes de rentas de hospedaje que ofrecía.

El sujeto era propietario de una empresa de viajes llamada Nomad Adventures. Foto: Canal 26

En uno de los testimonios, una persona advertía sobre el “fraude” del que había sido víctima por parte de Rosen Ferlini al comprar una estadía en un hotel de Valle de Bravo por miles de pesos de mexicanos sin aparentemente obtener en efecto el alojamiento. El mismo usuario decía en la publicación que 11 personas más también habían sido defraudadas por el empresario.

En tanto, otra persona denunció al empresario argentino de una estafa con un similar modus operandi. La mujer contó que reservó por 400 mil pesos mexicanos a una cabaña en Acapulco y que tuvo que hacer el pago por adelantado. No obstante, cuando llegó el momento de presentarse en el destino y coordinar la entrega de las llaves, el sujeto dejó de contestar.

Diego Rosen Ferlini habría sido investigado antes del homicidio de su socio

Las denuncias por fraude no habrían quedado únicamente en las redes sociales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México estaría investigando desde entonces al empresario argentino por irregularidades en los alquileres turísticos.

Según la agencia Noticias Argentinas, incluso, las autoridades judiciales habían pedido una orden de aprehensión contra Rosen Ferlini antes de la masacre. Sin embargo, aún no se lo había detenido ya que contaba con 15 días de amparo.

Una de las víctimas, Jonathan Meléndez, de 38 años, era socio comercial de Rosen Ferlini. Foto: Redes

Cómo ocurrió el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia en México

Meléndez era socio de Rosen Ferlini también en negocios de alquileres de casas de vacaciones y productor musical de la banda Camilo Séptimo.

El día del crimen, ocurrido el martes en horas de la madrugada, se encontraba con su esposa, Ana Paula Barragán (35), quien estaba embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una empleada doméstica de 21 años.

Una cámara de seguridad de la vivienda de Atizapán de Zaragoza registró el ingreso de Rosen Ferlini a la casa. Según comentó un guardia de seguridad del edificio, el hombre entró con un otro sujeto identificado como Gerardo “N” y lo hicieron con total normalidad debido a la confianza que había.

Las autoridades policiales pudieron constatar, en las primeras pericias, que tanto el cuerpo del hombre como su pareja poseían severos signos de violencia. En tanto, la niña y la empleada tenían disparos de arma de fuego. Por otro lado, los efectivos encontraron a otro niño de seis años en la casa que logró sobrevivir al ataque y fue puesto a resguardo.