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“La Toretto” de La Plata pidió salir de prisión para trabajar en un estudio jurídico: cómo avanza el caso y cuándo será el juicio

En este momento, Felicitas Alvite, de 23 años, se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario en su casa del municipio de La Plata. El pedido de la acusada fue revisado por el Tribunal Oral Criminal N.º 2.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La Toretto pidió salir a trabajar antes del juicio por la muerte de Rubén Walter Armand. La joven cumple actualmente prisión domiciliaria.
La Toretto pidió salir a trabajar antes del juicio por la muerte de Rubén Walter Armand. La joven cumple actualmente prisión domiciliaria. Foto: Redes Sociales
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En la madrugada del 12 de abril de 2024, Felicitas Alvite -en ese momento de 21 años- atropelló y mató a Rubén Walter Armand (36) en la intersección de las calles 13 y 532 en La Plata. Desde ese entonces, la influencer se hizo conocida como “La Toretto”: la joven se encontraba corriendo una picada a alta velocidad con su vehículo Volkswagen Gol Trend.

Por este siniestro mortal, Alvite se enfrentará a un juicio en las próximas semanas, pero antes realizó un particular pedido a los magistrados a cargo de su caso. La acusada se encuentra con prisión preventiva cumpliendo un arresto domiciliario en City Bell y solicitó poder salir de su vivienda para trabajar en un estudio jurídico.

El Tribunal Oral Criminal N.º 2 de La Plata fue el encargado de revisar el pedido que hizo la imputada, a través de sus abogados, aunque ya lo desestimaron. No obstante, su abogado utilizará el recurso de apelación para que la Justicia revea dicha decisión.

La Toretto se enfrenta al juicio por la muerte de Rubén Walter Armand
La Toretto se enfrenta al juicio por la muerte de Rubén Walter Armand. Foto: Redes Sociales

El pedido de Felicitas Alvite “La Toretto” antes del juicio

En el escrito presentado a los jueces, Alvite solicitaba salir al menos dos veces por semana para poder trabajar en dicho estudio. El argumento de sus letrados estuvo enfocado en los estudios de abogacía que la joven se encontraba realizando en la Universidad Nacional de La Plata.

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No obstante, el objetivo de la acusada es hacer el cambio a una universidad privada para cursar de manera virtual, algo que no ofrece esta casa de estudios de gestión pública.

Según los abogados, para ello, Alvite manifestó que necesita trabajar y así poder pagar la cuota de la institución educativa. “Se requiere este permiso a los efectos de poder costearla de algún modo en una casa de altos estudios privada, porque las cursadas pueden ser de manera virtual y no presencial como exige la UNLP”, indicaron los letrados, según detalló la agencia Noticias Argentinas.

"La Toretto": así se definía Felicitas Alvite en sus redes sociales. Foto: TikTok.
La Toretto podría recibir de 8 a 25 años de prisión.

Cuándo será el juicio contra Felicitas Alvite alias “La Toretto”

El juicio por la muerte de Rubén Walter Armand se llevará a cabo a principios del mes de noviembre. Las audiencias están fijadas para los días 2, 3 y 6 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata. No será la única en el banquillo de los acusados. A su vez, se enfrentará al juicio su amiga, Valentina Velázquez, quien también estaba corriendo una picada ese día.

Cuál es el delito que se le imputa a La Toretto

Felicitas Alvite llegó a juicio imputada por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”. Para los investigadores, la joven era consciente que su accionar podía causar la muerte de un tercero y aún así continuó circulando a altísima velocidad.

Según el Código Penal de la Argentina, de ser encontrada culpable, La Toretto podría recibir de 8 a 25 años de cárcel.

En cambio, Velázquez, quien no está detenida en este momento, está acusada del delito de “prueba ilegal de velocidad o destreza con un vehículo” por circular en un auto Peugeot 208.

La PlataJuicioAccidenteMuerte
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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