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Un jubilado atropelló a un adolescente mientras corría una picada: manejaba un Audi con casi 80 multas y una deuda millonaria

El hombre de 64 años fue detenido en Guernica tras atropellar a un adolescente de 14 años con un Audi Q7 a nombre de Natalia Paola Luengo, pareja de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

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Corría picadas en Guernica y fue detenido por atropellar a un chico.
Corría picadas en Guernica y fue detenido por atropellar a un chico. Foto: NA.
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Un hombre de 64 años fue detenido en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón, acusado de atropellar a un adolescente de 14 años mientras corría una picada. La víctima permanece internada en grave estado.

Tras la investigación, se determinó que el Audi Q7 involucrado en el hecho está registrado a nombre de Natalia Paola Luengo, pareja de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”.

Corría picadas en Guernica y fue detenido por atropellar a un chico.
Corría picadas en Guernica y fue detenido por atropellar a un chico. Video: NA.

Cómo fue el accidente

El episodio ocurrió el domingo 25 de octubre sobre la avenida Eva Perón, entre las calles 107 y 111. Allí, Miguel Ángel Monteferrante, oriundo de Glew, atropelló con el Audi Q7 a Lisandro David Álvarez, quien circulaba en bicicleta.

Como consecuencia del impacto, el adolescente fue arrastrado más de 50 metros. Cuando llegó la Policía, el chico estaba inconsciente, presentaba una herida cortante en la cabeza y tenía manchas de sangre en el rostro.

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Ante la demora de la ambulancia, efectivos de Bomberos Voluntarios lo trasladaron al hospital local. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

Corría picadas en Guernica y fue detenido por atropellar a un chico.
Así quedó la bicicleta del adolescente de 14 años tras ser atropellado. Foto: NA.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 1 Descentralizada de Presidente Perón, cuyo titular es el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. El funcionario judicial dispuso la aprehensión de Monteferrante por el delito de lesiones culposas agravadas.

El acusado se negó a declarar y permanece detenido. En tanto, el conductor de un Peugeot 308 que también habría participado de la picada fue imputado en la causa, aunque no quedó arrestado.

El Audi involucrado en el choque pertenece a la pareja del “Rey de La Salada”

Según trascendió, la Justicia determinó que la titular del Audi Q7 es Natalia Paola Luengo, pareja de Jorge Castillo, reconocido por su vínculo con el complejo comercial de La Salada.

El vehículo acumula casi 80 multas desde 2013, nueve de ellas registradas durante octubre. La mayoría de las infracciones corresponden a excesos de velocidad y la deuda total supera los 20 millones de pesos.

Corría picadas en Guernica y fue detenido por atropellar a un chico.
Miguel Ángel Monteferrante estaba corriendo picadas en Guernica y terminó detenido por atropellar a un chico. Foto: NA.

La causa por lavado de dinero que involucró a Castillo y Luengo

En mayo de 2025, Natalia Paola Luengo y Jorge Castillo fueron detenidos en el marco de una megacausa por presunto lavado de dinero y evasión vinculada a los negocios de La Salada. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.

Sin embargo, en abril de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para cerca de 20 imputados y ordenó liberar a quienes permanecían detenidos.

De esta manera, Castillo recuperó la libertad, luego de haber recibido el beneficio de la prisión domiciliaria en noviembre de 2025.

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