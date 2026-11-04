Terror en San Martín: vio que dos delincuentes intentaban robarle a su hija y salió a defenderla con un machete

Defendió a su hija de un robo con un machete en San Martín. Foto: captura video cámara de seguridad.

Un intento de robo terminó con una inesperada reacción en el partido bonaerense de San Martín, donde un hombre enfrentó con un machete a dos delincuentes que intentaban robarle la moto a su hija cuando llegaba a su casa.

El episodio ocurrió cuando la joven fue sorprendida por los sospechosos, que intentaron robarle su vehículo. Sin embargo, su padre advirtió lo que estaba sucediendo y decidió intervenir para defenderla. Al observar el intento de asalto, el hombre tomó un machete, salió de su vivienda y enfrentó a los dos ladrones.

Defendió a su hija de un robo con un machete en San Martín. Video: cámara de seguridad.

La aparición del padre sorprendió a los delincuentes, quienes desistieron del robo y escaparon del lugar sin llevarse la moto. De esta manera, la intervención del papá de la joven permitió frustrar el asalto. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad de los sospechosos ni sobre posibles detenciones relacionadas con el episodio.

“No me hagas nada”: el dramático video del robo a un policía que estaba haciendo delivery y terminó con un delincuente muerto

Un intento de robo terminó con un delincuente muerto y otro gravemente herido en Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Los dos sospechosos fueron baleados por un sargento de la Policía bonaerense que, mientras estaba de franco y trabajaba como repartidor, reaccionó a un asalto en el que le habían robado la moto, el casco y la mochila con los pedidos.

El violento episodio tuvo lugar este domingo, cerca de las 20, en Río de la Plata al 3500, entre las calles Mariote y Olivos. El efectivo había llegado hasta una casa para realizar una entrega y estaba esperando que lo atendieran cuando fue sorprendido por dos delincuentes.

Un sargento de la Bonaerense baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle. Video: cámara de seguridad.

Los delincuentes lograron robarle sus pertenencias y la moto, pero la situación dio un giro cuando el policía buscó resguardo y respondió al asalto con su arma reglamentaria. En el video del hecho se escuchan alrededor de 12 disparos durante el enfrentamiento.

Como consecuencia del tiroteo, ambos sospechosos quedaron heridos sobre el asfalto, mientras que el efectivo policial resultó ileso.

Ambos fueron asistidos y trasladados al Hospital del Trauma de Malvinas Argentinas. Allí quedaron internados con custodia policial. Uno de ellos, identificado como Brandon Joaquín F., de 28 años, presentaba heridas en el abdomen y en un glúteo. El segundo, de 16 años, había recibido disparos en la mano derecha, la región intercostal y otro glúteo.