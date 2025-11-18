Comienza el debate por el Presupuesto para la provincia de Buenos Aires: los detalles del proyecto que envió Kicillof

El gobernador bonaerense espera la aprobación de esta normativa, que incluye distintos puntos a tener en cuenta.

Estuvo en el Estadio Francisco Boga de Burzaco. Foto: Noticias Argentinas

Este martes inicia el debate por el Presupuesto de la provincia de Buenos Aires. El proyecto de ley fue enviado por Axel Kicillof a la Legislatura local y se estima que el debate será complejo, en especial por la interna peronista entre el gobernador y los representantes que responden a La Cámpora.

El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera, encabezará este martes a las 14 la reunión de la Comisión de Presupuesto e Impuestos para dar inicio al debate parlamentario del paquete de leyes enviado por el Ejecutivo bonaerense.

Legislatura bonaerense. Foto: NA

El documento presentado por Guerrera incluye el tratamiento del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y la solicitud de financiamiento por 3.865 millones de dólares, que tomaron estado parlamentario en la sesión miércoles pasado.

El proyecto, que fue presentado por el oficialismo como uno “de defensa” frente al ajuste del Gobierno de Javier Milei, reserva el 92,6% del gasto total a erogaciones corrientes y crea un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por 900 mil millones de pesos para canalizar recursos provenientes de reclamos judiciales contra la Nación.

Además, el pedido de endeudamiento incluye la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que se financiará con el 8% de un crédito por una cifra cercana a los 3.035 millones de dólares y se distribuirá a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Si bien el kicillofismo busca aprobar esos proyectos, la oposición tiene sus requerimientos para apoyarlos, sin contar con que además el mandatario deberá conseguir el apoyo interno del camporismo.

Los requerimientos de los bloques opositores consisten en la negociación de los cargos que quedan pendientes en la Suprema Corte bonaerense, además de un fondo fijo para intendentes de “libre disponibilidad”.

Legislatura bonaerense. Foto: NA

El Poder Ejecutivo bonaerense eligió como negociadores en la Cámara baja al diputado electo e intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, senador electo.

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario llevará adelante las negociaciones en la Cámara alta.