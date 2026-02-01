Javier Milei afianza su relación con Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei viajará a Florida el próximo martes 10 de febrero para un nuevo encuentro con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia de Palm Beach, conocida como Mar -a-Lago, donde será invitado de honor en la “Gala de la Prosperidad Hispana” (Hispanic Prosperity Gala en inglés).

El encuentro entre ambos mandatarios tendrá como objetivo reforzar la alianza estratégica tras la incorporación de Argentina como miembro del Board of Peace (Junta de la Paz), el nuevo organismo internacional que fundó Trump para promover la paz en regiones de conflicto, con el eje puesto, principalmente, en la Franja de Gaza.

Esta noticia fue confirmara por Javier Negre, amigo de Milei, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien aseguró en sus redes sociales, que será “un día histórico”.

“Me complace anunciaros que el presidente de Argentina ⁦Javier Milei estará en nuestra gala en la residencia de Trump en Mar a Lago el próximo 10 de febrero. Va a ser un día histórico”, escribió Negre en su cuenta de X junto a un póster del anuncio.

En la lista de invitados para la Hispanic Prosperity Gala también figuran el embajador de EEUU en Argentina Peter Lamelas y Eduardo Bolsonario, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

Javier Milei estará en Mar-a-Lago. Foto: Redes sociales

Medios internacionales señalan que el libertario logró consolidarse “como uno de los líderes extranjeros más cercanos” al mandatario estadounidense, situación que se refleja en los diversos actos públicos en los que se pudo ver el vínculo entre ambos, como fue el último encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos.

Qué es la “Gala de la Prosperidad Hispana”

La página oficial del evento señala que está “organizado en colaboración con Latino Wall Street” y que el mismo se basa en una “misión de promover la libertad de expresión, la libertad financiera y los valores conservadores, y de garantizar que la comunidad latina no solo esté presente, sino también en la mesa, forjando el futuro en lugar de conformarse con migajas”.

Además, explica que este 10 de febrero, “líderes mundiales, empresarios y visionarios se reunirán para promover la prosperidad estadounidense y fortalecer las alianzas comerciales y financieras estratégicas entre Estados Unidos y América Latina”.

“La Gala de la Prosperidad Hispana es una celebración histórica de gala que honra 250 años de prosperidad estadounidense y las contribuciones vitales de los hispanoamericanos al futuro económico de la nación”, añade.

Además, destaca que la velada reconocerá a los líderes que “ejemplifican la fe, la familia, la libertad y el empoderamiento financiero, principios promovidos por la Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca bajo la presidencia de Donald Trump”.