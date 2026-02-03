Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Foto: NA.

El bloque libertario de la Cámara de Diputados se reunirá este martes 3 de febrero para pulir la estrategia de defensa de los proyectos de ley que el Gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias. El listado incluye la Reforma Laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea.

Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada de La Libertad Avanza, presidirá el encuentro a las 18 horas en el Salón de Honor del Palacio Legislativo con la expectativa de tener “muy buena convocatoria”, según fuentes oficiales confirmaron a Noticias Argentinas.

Gabriel Bornoroni durante la reunión de comisiones. Foto NA.

Cómo sigue la agenda legislativa

La agenda que se trabajará en este llamado a extraordinarias, período que culminará el 27 de febrero, estará delimitada por el paquete de proyectos que envió el Gobierno, que incluyen la reforma de “modernización” laboral, el gran caballito de batalla del oficialismo en este verano.

Este proyecto, que ya tiene dictamen de mayoría desde diciembre, empezará su recorrido por el Senado, donde la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, pretende abrir el recinto el 11 de febrero para avanzar con la media sanción.

Patricia Bullrich. Foto: NA

Unión por la Patria se resigna a que la iniciativa logrará aprobarse en el Senado y anticipa que acudirá a la Justicia para frenar sus efectos “regresivos” e “inconstitucionales” en el hipotético caso de que Diputados convalide la media sanción y sea ley.

La reforma a la Ley de Glaciares, una propuesta en la que convergen el Gobierno con las provincias mineras, también iniciará su itinerario en la Cámara Alta.

Régimen Penal Juvenil: el debate vigente

Mientras esperan por la reforma laboral, los diputados del oficialismo no pueden perder tiempo, ya que les toca avanzar con el resto del repertorio de extraordinarias, en el que sobresale la reforma del Régimen Penal Juvenil, con la polémica propuesta para bajar la edad de imputabilidad.

Esta iniciativa ya se debatió en siete reuniones de comisión en 2024, mientras que el año pasado hubo dos encuentros, el 12 de marzo y 19 de marzo respectivamente, hasta que en mayo salió el dictamen.

Por diferentes motivos, el tema no fue prioridad del Gobierno y quedó postergado, pero Bullrich le dio un nuevo impulso para avanzar en un nuevo dictamen en estos primeros meses del calendario.

Régimen Penal Juvenil Foto: Pexels

Si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe en la correlación de fuerzas del Congreso se haya en los 14 años.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

En Unión por la Patria, el principal bloque de oposición, la postura mayoritaria es de rechazo a una iniciativa punitivista que consideran “demagógica” y que pretende solucionar con el Código Penal una problemática que está enraizada en las desigualdades sociales.

Sin embargo, diputados peronistas sueltos como el massista Ramiro Gutiérrez se desmarcan de la posición mayoritaria del bloque y proponen establecer la edad mínima punible en 14 años.

Cómo viene la votación por el acuerdo comercial con Europa

La bancada que preside Germán Martínez también planteará una estrategia de resistencia frente al avance del oficialismo tanto en la Ley Penal Juvenil como la reforma laboral y otro tema que inquieta porque provoca desacuerdos internos: el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En la interna del bloque, la mayoría tiene una postura favorable, especialmente porque funcionaría como un contrapeso respecto de eje comercial con Estados Unidos al que el presidente Javier Milei pretende subordinar las relaciones exteriores del país.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

Uno de los primeros en expresarse fue el senador nacional Jorge Capitanich, quien considera que este acuerdo abre oportunidades de expansión comercial, aunque se mostró cauto respecto del impacto que podría tener para sectores sensibles de la economía argentina.

El diputado nacional y referente de Patria Grande Juan Grabois adelantó su rechazo: “Olvídense que vote el acuerdo con la U.E.”.

Al margen de estas desavenencias, un diputado nacional del bloque que talla fuerte en asuntos de política exterior explicó a la Agencia Noticias Argentinas que el texto del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea aún debe ser autenticado por el cuerpo diplomático de Paraguay, donde el pasado 17 de enero se firmó el acuerdo, ya que la versión en español contiene “errores” de redacción.

De ese modo, no darían los plazos para ser votado en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, tal como pretende el Gobierno.