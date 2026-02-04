Se cayó la sesión en la Cámara de Diputados. Foto: NA.

La Libertad Avanza consiguió un acuerdo con el resto de los sectores que conforman la Cámara de Diputados para convocar a sesión el próximo jueves 15 de febrero con el fin de tratar el Régimen Penal Juvenil. El proyecto de ley tiene como punto principal la baja de la edad de imputabilidad.

El proyecto original, propuesto por Milei, había sido tratado en el recinto el año pasado y buscaba bajar la edad mínima de imputabilidad a los 13 años. Sin embargo, perdió estado parlamentario y la nueva versión lleva el límite a los 14 años, tras presiones de la oposición.

Pese a que debe ser tratado nuevamente, los bloques del Congreso anticiparon que mantendrán la postura expuesta durante el debate pasado.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: NA

Por otro lado, la nueva versión también propone reducir la pena máxima de prisión efectiva de los 20 a los 15 años, para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro.

La novedad trascendió tras una reunión entre el presidente de Diputados, Martín Menem, y los jefes de bloque. Estuvieron presentes Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por LLA; Germán Martínez, por Unión por la Patria; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Cristian Ritondo, del PRO; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; Pamela Verasay, de la UCR; Miryam Bregman y Romina del Pla; del FIT; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Oscar Zago, del MID; Claudio Álvarez, de País Federal; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.

Según fuentes internas, el “único agregado” que sufrirá el proyecto tiene que ver con un apartado presupuestario para las provincias, a raíz de que estas reclamasen que la Nación costee el gasto extra generado por la nueva aplicación del Régimen Penal Juvenil.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia, presentaron el Regimen Penal Juvenil. Foto: Prensa

Frente a esta demanda, la Casa Rosada se habría comprometido a habilitar los fondos necesarios para que las provincias puedan hacer frente a las nuevas responsabilidades. Además, los bloques aliados al Gobierno vaticinan que el oficialismo conseguirá los votos para avanzar con la media sanción. "El año pasado sacaron el dictamen de mayoría cuando eran minoría, ahora que son la primera mayoría, todo indica que será más fácil”, explicaron.

Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero sin la derogación al financiamiento en Discapacidad y Universidades. Foto: Twitter Diputados Argentina

El nuevo proyecto plantearía que la edad mínima de punibilidad baje a los 14 años, a la vez que la condena máxima sea de 15 años solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro.

La prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

Al mismo tiempo, se propondrá la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y asistencia necesaria en caso de adicciones.

En estos centros, todo el personal participante deberá estar especializado en infancia y adolescencia, y quedaría terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.