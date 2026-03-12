El funcionario comenzó como vocero presidencial en 2023 y se convirtió en jefe de Gabinete en noviembre de 2025. Foto: Sol 91.5

Manuel Adorni es uno de los funcionarios más relevantes del gobierno de Javier Milei. Hombre de confianza del presidente y de Karina Milei, su hermana y secretaria general, fue el vocero presidencial desde diciembre de 2023 hasta el 4 de noviembre de 2025, cuando se convirtió en jefe de Gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos.

Manuel Adorni: qué edad tiene, su trayectoria en medios y recorrido durante el gobierno de Milei

Manuel Adorni nació el 28 de febrero de 1980 y tiene 46 años. El actual jefe de Gabinete consolidó su perfil público mucho antes de saltar a la gestión estatal. Formado como economista en la Universidad de La Plata (UNLP), se destacó durante años como un analista incisivo en medios de comunicación masivos como Radio Rivadavia, A24 y LN+.

Su estilo, caracterizado por una ironía punzante y una defensa técnica del liberalismo, lo convirtió en un referente de opinión en redes sociales, donde cosechó una audiencia masiva que sirvió de plataforma para su eventual desembarco en la política partidaria de la mano de La Libertad Avanza.

El vocero presidencial se refirió al caso Espert - Machado. Foto: Prensa Gobierno

Su currículum combina la docencia universitaria con una activa labor en el sector privado y consultoría económica: ejerció en instituciones como la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) y la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Su habilitación para estar frente a las aulas proviene de su paso por la UADE, institución donde no solo se graduó como Contador Público, sino donde también completó el Trayecto de Formación Pedagógica para Profesionales. Antes de la UADE, cursó varios años de la Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), aunque no llegó a graduarse.

Antes de ocupar cargos públicos, Adorni fue galardonado en 2023 con el premio Martín Fierro Digital como “Mejor Tuitero”, un reconocimiento que subrayó su capacidad para marcar agenda en la conversación digital. Su formación técnica y su experiencia frente a los micrófonos fueron los activos que Javier Milei valoró para otorgarle, inicialmente, la tarea de ser la voz oficial del Gobierno en un contexto de profundas reformas estructurales.

Manuel Adorni en la reunión de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei. Foto: NA

Comenzó como vocero presidencial protagonizando conferencias de prensa que se volvieron un sello de la comunicación oficial y tras una serie de reestructuraciones en el organigrama estatal y su creciente influencia en el “triángulo de hierro” del Presidente, Adorni fue promovido al cargo de Jefe de Gabinete de la Nación en 2025. Actualmente, su figura se encuentra en el centro de la escena política no solo por su rol institucional en la coordinación de ministros, sino también por la reciente investigación que se abrió por sus viajes al exterior para determinar el uso de fondos públicos.