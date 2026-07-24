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Vacaciones de invierno en la República de los Niños: cómo es “Vidas submarinas”, la muestra gratuita sobre el mar argentino para fomentar la vocación científica

Con entrada libre y gratuita, “Vidas submarinas” combina ciencia, arte y actividades inmersivas en la República de los Niños ubicada en Gonnet. La propuesta integral invita a recorrer en familia los hallazgos del CONICET, disfrutar de talleres de robótica y experimentar en la Plaza de la Ciencia.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Se puede acceder a la propuesta de manera gratuita.
Se puede acceder a la propuesta de manera gratuita. Foto: Diario El Día de La Plata
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Una nueva alternativa educativa y recreativa desembarca para estas vacaciones de invierno dentro de la República de los Niños. Se trata de la muestra “Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía”, una propuesta inmersiva y gratuita que invita a chicos y grandes a explorar las profundidades del mar argentino y despertar la vocación científica.

La exposición se puede visitar todos los días de 10 a 17.30 en la República de los Niños ubicada en Camino General Belgrano y 500, Gonnet, hasta el próximo domingo 2 de agosto. Llega a la región tras dos exitosas ediciones en el Museo MAR de Mar del Plata y en el Teatro Argentino de La Plata, por las que ya pasaron más de 60.000 personas.

Inspirada en la histórica campaña submarina realizada por especialistas del CONICET durante la expedición “Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV”, la propuesta busca acercar el trabajo de los investigadores a la comunidad de manera accesible, lúdica e interactiva.

El recorrido por la muestra se organiza en tres ejes centrales: conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres recreativos. Dentro de la República de los Niños, las familias encontrarán un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva, una instalación escenográfica y un espacio interactivo para dejarle mensajes a los científicos.

A su vez, en el marco del mismo paseo, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) presenta una nueva edición de la “Plaza de la Ciencia”. Este espacio funciona de 12 a 17 y ofrece experiencias participativas sobre biodiversidad, astronomía, salud, química, matemática y sonido.

Guía de actividades y talleres en la República de los Niños

  • Ubicación y horarios: Casa de la Niñez de la República de los Niños (Gonnet). Abierto todos los días de 10 a 17:30 con entrada libre y gratuita.
  • Taller de arena kinética: orientado a chicos y chicas de 5 a 10 años.
  • Taller de hallazgos sustentables: fabricación de piezas con materiales reciclables para niños de 5 a 10 años.
  • Taller de robótica: propuesta tecnológica para chicas y chicos de 7 a 12 años.
  • Plaza de la Ciencia (CIC): actividades interactivas sobre el trabajo científico bonaerense, abiertas de 12:00 a 17:00.
TurismoCienciaVacaciones de invierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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