El papá de Gaspi habló por primera vez tras la tragedia y lanzó una impactante hipótesis: “Para mí fue un atentado”

Gaspi y su padre, Ricardo Prim. Foto: Redes sociales

Ricardo Prim, el papá de Gaspi, habló por primera vez sobre el accidente aéreo en Río de Janeiro en el que murieron su hijo, el cineasta argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree. En medio del profundo dolor por la pérdida, el hombre expresó sus dudas sobre las causas del hecho y aseguró que, para él, no se trató de un accidente.

“Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y todavía no caigo”, manifestó desde su casa en Puerto Madryn. Luego, se refirió a las distintas versiones que surgieron en torno a la tragedia: “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”.

Gaspi y su padre, Ricardo Prim. Foto: Instagram.

Visiblemente conmovido, Ricardo lamentó la muerte de su hijo y remarcó la injusticia de su partida: “Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se puede explicar. Murió de una manera muy injusta. Estaba en su mejor momento y tenía apenas 23 años”.

Muerte de Gaspi: la familia del youtuber denunció estafas por una falsa colecta para repatriar su cuerpo

La familia de Gaspi rompió el silencio luego de que varios usuarios en las redes sociales iniciaran supuestas colectas para repatriar el cuerpo del youtuber que sufrió un accidente en Brasil y emitió un comunicado para evitar cualquier tipo de estafa u oportunismo.

A través de las redes sociales del streamer Coscu, quien se mostró impactado por la tragedia en la cual también murieron el cineasta argentino Lucas Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree, se difundieron las palabras de los padres del comediante: “Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi”.

Así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Video: X

“Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz”, continúa el texto. “Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”, resaltaron los familiares de Gaspi.

“Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño”, cerraron.

Gaspi, youtuber argentino.

Mientras tanto, varios amigos del youtuber viajaron a Río de Janeiro para ayudar a la familia con los trámites burocráticos relacionados con la tragedia, ya que sus padres no pudieron viajar porque no se encontraban en condiciones de afrontar la situación.