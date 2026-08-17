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Brutal ataque en Mar del Plata: seis delincuentes armados robaron de forma violenta un auto a plena luz del día

El hecho ocurrió cerca de las 17 horas cuando seis delincuentes se abalazaron sobre un auto que estaba estacionado. Toda la secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Motochorros robaron un auto en Mar del Plata.
Motochorros robaron un auto en Mar del Plata. Foto: captura video.
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Un violento episodio de inseguridad ocurrió durante la tarde del viernes en el barrio Villa Primera, en Mar del Plata, donde seis delincuentes armados que estaban repartidos en tres motos atacaron a dos compañeros de trabajo y, tras un brutal forcejeo, lograron robarles el auto.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:45 sobre la calle Brandsen. Las víctimas se encontraban a bordo de un Peugeot 308 estacionado cuando los asaltantes frenaron junto al vehículo.

Motochorros robaron un auto en Mar del Plata. Video: cámaras de seguridad.

Los delincuentes que viajaban como acompañantes se bajaron de las motos y se abalanzaron sobre las puertas delanteras del auto. Durante aproximadamente dos minutos se produjo un violento forcejeo dentro del automóvil, ya que las víctimas se resistieron a bajar y entregar el vehículo.

En medio del ataque, los cómplices que estaban en las motos empezaron a circular por la cuadra, tanto por la calle como por la vereda, para intimidar a quienes intentaban acercarse. La situación generó alarma en la zona y algunos testigos activaron la alarma vecinal y utilizaron sus bocinas para alertar sobre el robo.

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Uno de los conductores que presenció el asalto decidió intervenir. Primero amagó con atropellar a los delincuentes y luego bajó de su auto para enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Sin embargo, uno de los asaltantes lo amenazó y escapó en la moto que conducía.

Motochorros robaron un auto en Mar del Plata. Foto: captura video.

Golpes y violencia durante el robo

Finalmente, los delincuentes lograron sacar a las víctimas del Peugeot 308. El hombre recibió un golpe con el arma en la cabeza y cayó de rodillas. En ese momento, uno de los ladrones intentó revisarle los bolsillos para robarle sus pertenencias.

La mujer también fue retirada del vehículo por la fuerza, ya que dos de los asaltantes la sacaron a los tirones y terminaron arrojándola sobre la vereda.

Una vez que lograron apoderarse del auto, los delincuentes iniciaron la fuga a toda velocidad. Durante la huida, el conductor del 308 estuvo a punto de atropellar a uno de sus propios compañeros que circulaba en una de las motos y se encontraba dando vueltas por la zona.

El violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y las imágenes podrían ser claves para identificar a los integrantes de la banda.

MotochorrosRoboMar del Plata
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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