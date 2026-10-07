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Los jardineros miran la Luna: cuáles son los mejores días de octubre para podar el limonero

La luna también marca las fechas especiales para los jardineros. Qué días elegir, qué ramas deben retirarse y cómo evitar dañar el árbol durante este proceso.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Arrancar un limón del limonero con las manos: qué cuidados hay que tener para no dañar el árbol.
Arrancar un limón del limonero con las manos: qué cuidados hay que tener para no dañar el árbol. Foto: Gemini
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Si tenés un limonero en el jardín, debés saber que el mes de octubre es un buen momento para revisar su estructura, eliminar sus ramas afectadas y fomentar la floración. Gracias a la poda, se pueden retirar las partes secas, rotas o enfermas, además de mejorar la circulación de aire y el ingreso de luz dentro de la copa de la planta.

Y aunque parezca raro, los jardineros toman decisiones en base a las fases de la luna. De hecho, este mes hay dos fechas especialmente señaladas para realizar distintos tipos de cortes: durante la Luna nueva, habrá una jornada apropiada para una limpieza, mientras que durante el cuarto creciente, se recomienda especialmente para orientar el crecimiento de ejemplares jóvenes.

Limonero en maceta Foto: Pinterest

Cuáles son los días de octubre para podar el limonero según la Luna

El 10 de octubre es una de las fechas destacadas por el calendario lunar. Al coincidir con la Luna nueva, se propone aprovechar la jornada para una poda de mantenimiento, principalmente destinada a quitar ramas secas, dañadas, quebradas o que presenten signos de enfermedad.

La segunda fecha es el 18 de octubre, cuando se producirá el cuarto creciente. En este caso, la recomendación apunta especialmente a los limoneros jóvenes, sobre los que puede realizarse una intervención moderada para ordenar la copa y orientar las nuevas ramas.

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La idea no es realizar una poda agresiva, sino seleccionar cuidadosamente qué partes necesitan ser eliminadas. Además, es importante aclarar que la influencia de las fases lunares sobre la poda pertenece a una tradición de jardinería. En la práctica, también deben considerarse la edad del árbol, su estado sanitario y las condiciones climáticas.

Cómo podar el limonero sin lastimarlo y garantizar su floración

Antes de comenzar, las tijeras o herramientas de poda deben estar bien afiladas, limpias y desinfectadas. Esto permite realizar cortes precisos y disminuye el riesgo de transmitir enfermedades al árbol.

El primer paso consiste en retirar las ramas secas, rotas o enfermas. También pueden eliminarse aquellas que crecen hacia el interior de la copa o se cruzan entre sí, ya que pueden dificultar la circulación del aire y reducir la llegada de luz.

En un limonero joven hay que ser todavía más cuidadoso: quitar demasiados brotes puede debilitar su estructura y retrasar su desarrollo. Lo conveniente es conservar las ramas mejor ubicadas y limitarse a corregir aquellas que crecen de manera desordenada.

Cómo cuidar correctamente un limonero Foto: Pixabay.

Los cortes deben ser limpios, sin desgarrar la corteza. Además, resulta preferible elegir una jornada seca para hacer la tarea y evitar períodos de lluvia o humedad elevada.

Aunque el calendario lunar puede ayudar como una guía en cuanto a cuáles son los mejores días para podar la planta, lo cierto es que si existen ramas enfermas o dañadas que representan un riesgo, su estado debe ser la principal referencia para decidir cuándo intervenir.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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