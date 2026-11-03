Vuelve la Olimpiada de Asadores a Núñez: cuándo será el festival con los mejores parrilleros, folklore y torneo de truco

El asado es mucho más que una comida en la Argentina: es una tradición que reúne familias, amigos y generaciones alrededor del fuego. Esa pasión será la gran protagonista de una nueva edición de la Olimpiada de Asadores, el festival que reunirá a los mejores parrilleros del país el próximo sábado 7 de noviembre de 2026 en el barrio porteño de Núñez.
La propuesta combinará competencia, gastronomía, folklore y actividades recreativas en una jornada al aire libre pensada para toda la familia. Entre costillares a la estaca, aromas de leña y espectáculos en vivo, el evento promete convertirse en uno de los grandes atractivos turísticos y culturales de la Ciudad de Buenos Aires.
Competencia de asadores: el gran atractivo del festival de carne y parrilla
El eje central de la jornada será la competencia nacional de asadores, donde especialistas de distintas regiones del país demostrarán su destreza en la cocina al fuego. Los participantes deberán exhibir diferentes técnicas de cocción, entre ellas:
- Costillares a la estaca
- Cocción con brasas sobre el suelo
- Métodos tradicionales de asado a leña
- Técnicas regionales vinculadas a la preparación de carnes
La competencia busca poner en valor la diversidad de estilos y saberes que forman parte de la cultura parrillera argentina, una práctica que varía según las costumbres, los ingredientes y las tradiciones de cada provincia.
Qué actividades habrá en la Olimpiada de Asadores en Núñez
Organizada por el catering de asado argentino “A Pura Leña”, la propuesta combinará gastronomía, espectáculos y actividades para todos los públicos. Entre las principales atracciones se destacan:
- Competencia nacional de asadores: preparación de carnes al fuego con distintas técnicas tradicionales
- Peña folclórica: shows de bandas, solistas y ballets de danzas argentinas
- Torneo de truco: competencia del clásico juego de cartas nacional
- Concurso de sapucay: una celebración de las expresiones populares y regionales
- Carrera de encendido de fuego: desafío centrado en una de las habilidades fundamentales del asador
- Competencia de cerveza: actividad participativa para el público
- Baile popular: cierre musical de la jornada
Además, habrá un escenario con música en vivo durante todo el evento y un gran espacio dedicado a las tradiciones criollas.
Feria criolla, paseo gastronómico y productos regionales en el festival
Más allá del concurso de asadores, el festival contará con una amplia oferta gastronómica para recorrer con el paladar. Los visitantes podrán disfrutar de:
- Espacios de comidas típicas argentinas
- Feria de artesanos
- Food trucks con diversas propuestas culinarias
- Productos relacionados con el mate y la cultura gauchesca
- Stands de cuchillería
La combinación de gastronomía, artesanías y tradiciones convierte al evento en una experiencia ideal tanto para turistas como para residentes que buscan conocer más sobre la identidad cultural argentina.
Cuándo, dónde y cuánto cuestan las entradas de la Olimpiada de Asadores
- Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: de 17:00 a 02:00 horas
- Lugar: Círculo de Oficiales de la Policía Federal, Av. del Libertador 7800, Núñez, Ciudad de Buenos Aires.
Las entradas se venden a través de la plataforma FlashPass y actualmente se encuentran disponibles en las siguientes categorías:
- Entrada segunda preventa: $15.000
- Entrada general: $20.000
- Combo choripán (segunda preventa): $21.000
- Combo sándwich de carne (segunda preventa): $26.000
La entrada general incluye el acceso al predio, la posibilidad de presenciar la competencia de asadores, disfrutar de los espectáculos y participar de las actividades programadas. No contempla consumiciones gastronómicas.
Para quienes buscan una escapada diferente dentro de la ciudad, la Olimpiada de Asadores se presenta como una oportunidad para disfrutar de uno de los símbolos más representativos de la cultura argentina: el encuentro alrededor del fuego.