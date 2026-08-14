Llega una aventura medieval para el Día del Niño: combates, arquería, música y entrada gratis en San Martín

El asedio al fuerte medieval y los combates en armadura serán algunas de las principales atracciones de MedievalCon 2026 en el Parque Yrigoyen de San Martín. Foto: Prensa MedievalCon

La pasión por la Edad Media volverá a cobrar vida en el conurbano bonaerense con una nueva edición de MedievalCon, uno de los eventos temáticos más convocantes del país, que esta vez presenta una celebración especial para el Día del Niño. La propuesta se desarrollará el domingo 16 y lunes 17 de agosto, de 12 a 20 horas, en el Parque Yrigoyen de San Martín, con acceso libre y gratuito.

Con más de una década y media de trayectoria, el encuentro logró consolidarse como una referencia para los amantes de la recreación histórica y para quienes buscan una salida diferente en familia. Su combinación de espectáculos, gastronomía y actividades participativas atrae a miles de visitantes en cada edición.

Cuándo y dónde será MedievalCon en San Martín

La edición especial por el Día del Niño se realizará:

Fecha: domingo 16 y lunes 17 de agosto.

Horario: de 12 a 20 horas.

Lugar: Parque Yrigoyen , ubicado en Av. 25 de Mayo y Colectora General Paz, partido de San Martín.

Entrada: libre y gratuita.

El asedio al fuerte medieval y los combates en armadura serán algunas de las principales atracciones de MedievalCon 2026 en el Parque Yrigoyen de San Martín. Foto: Prensa MedievalCon

Durante dos jornadas, el parque se transformará en una auténtica aldea medieval con combates, recreaciones históricas, música y propuestas para toda la familia, en uno de los eventos temáticos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Un fuerte medieval, asedios y combates reales

Uno de los grandes protagonistas del evento será el fuerte medieval desmontable, una estructura que recrea el ambiente de la época y funciona como escenario central de las actividades históricas. Allí se desarrollará el tradicional asedio al fuerte, uno de los momentos más esperados por el público.

La programación también incluirá el torneo de combate medieval o Buhurt, una disciplina deportiva de contacto pleno en la que los participantes utilizan armaduras de acero y réplicas de armas históricas. Las luchas se realizan bajo estrictas normas de seguridad y son supervisadas por árbitros especializados.

El asedio al fuerte medieval y los combates en armadura serán algunas de las principales atracciones de MedievalCon 2026 en el Parque Yrigoyen de San Martín. Foto: Prensa MedievalCon

El espectáculo reúne a competidores de distintas agrupaciones del país y suele convertirse en una de las principales atracciones para quienes buscan experimentar la adrenalina de una batalla medieval recreada con realismo.

Qué actividades habrá en MedievalCon 2026

Más allá de los combates, la propuesta ofrecerá una experiencia inmersiva con múltiples actividades para todas las edades. Los visitantes podrán recorrer un campamento de recreación histórica, conocer distintos grupos dedicados a recrear culturas y épocas medievales, y participar de juegos temáticos.

También habrá exhibiciones de arquería, demostraciones de combate, propuestas participativas para niños y un variado programa artístico con música en vivo y espectáculos inspirados en la tradición europea medieval.

A lo largo del predio funcionará además un amplio paseo de artesanos, donde se exhibirán productos elaborados de manera artesanal, desde objetos decorativos hasta accesorios temáticos inspirados en la Edad Media.

El asedio al fuerte medieval y los combates en armadura serán algunas de las principales atracciones de MedievalCon 2026 en el Parque Yrigoyen de San Martín. Foto: Prensa MedievalCon

Gastronomía temática y entrada libre

El evento contará con un importante patio gastronómico, con opciones de comidas y bebidas que buscarán recrear sabores vinculados a la tradición europea, además de distintas propuestas para todos los gustos.

La organización invita a vivir una experiencia recreativa y educativa al aire libre, ideal para quienes buscan celebrar el fin de semana largo con una actividad diferente y gratuita.