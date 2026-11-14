En 1807, una viuda y sus 3 hijas atraparon a 12 soldados ingleses en una pulpería de San Telmo: la increíble historia por la que Liniers la habría nombrado militar

Ilustración de la resistencia porteña durante las invasiones inglesas de 1807 Foto: Archivo

En julio de 1807, mientras Buenos Aires enfrentaba la segunda invasión inglesa, Martina Céspedes y sus tres hijas quedaron asociadas a una de las historias más llamativas de la resistencia. Según un relato transmitido durante generaciones, las cuatro mujeres consiguieron capturar a 12 soldados británicos en una pulpería de San Telmo. La hazaña habría motivado un reconocimiento de Santiago de Liniers, protagonista de la defensa de la ciudad, aunque varios detalles sobreviven principalmente en crónicas posteriores y tradiciones populares.

Martina Céspedes: la viuda que atendía una pulpería con sus tres hijas

A comienzos del siglo XIX, Buenos Aires era una ciudad colonial atravesada por tensiones comerciales y políticas. La participación femenina en la vida pública estaba limitada, pero muchas mujeres sostenían sus hogares mediante pequeños negocios. Ese era el caso de Martina Céspedes, una viuda que atendía una pulpería junto con sus tres hijas, en las inmediaciones de la iglesia de Nuestra Señora de Belén, hoy San Pedro Telmo, sobre la actual calle Humberto I.

Martina Céspedes: Retrato ilustrativo de la mujer que desafió a los invasores británicos Foto: Archivo

La tranquilidad de aquel establecimiento cambió cuando las tropas británicas volvieron a atacar Buenos Aires. En 1806, la ciudad había sido ocupada y luego reconquistada; en 1807, una nueva expedición intentó recuperar el control. Para resistirla, las milicias locales levantaron barricadas y los vecinos colaboraron desde sus viviendas, transformando calles y edificios en posiciones defensivas. En ese escenario se sitúa el episodio que dio notoriedad histórica a Martina y su familia.

Cómo habrían capturado a 12 soldados británicos durante la invasión

De acuerdo con las versiones más difundidas, 12 soldados ingleses llegaron hasta la pulpería en busca de bebidas. Martina les permitió entrar, pero les indicó que debían hacerlo de uno en uno. La decisión, aparentemente inofensiva, habría facilitado que ella y sus hijas sorprendieran a cada visitante, lo desarmaran y lo mantuvieran retenido sin alertar a quienes esperaban afuera.

Liniers, protagonista de la defensa de Buenos Aires Foto: Argentina.gob.ar.

La narración convirtió la casa en escenario de una resistencia inesperada: cuatro mujeres habrían neutralizado a una docena de militares sin enfrentarlos en una batalla abierta. Sin embargo, no todos los pormenores están respaldados por documentos contemporáneos, de modo que corresponde distinguir la tradición del desarrollo comprobado de la invasión. El 5 de julio de 1807 se libraron combates decisivos en las calles porteñas y, el 7 de julio, el comandante británico John Whitelocke aceptó la capitulación.

El supuesto reconocimiento de Liniers y la historia de un romance

Después de la derrota de los invasores, Martina habría informado a Santiago de Liniers que tenía soldados prisioneros en su vivienda. Las crónicas señalan que el militar, sorprendido por la iniciativa, le concedió el grado de sargento mayor, con derecho a vestir uniforme y recibir una remuneración. El reconocimiento forma parte de las reconstrucciones tradicionales del episodio y conviene presentarlo con esa atribución, sin dar por comprobados todos sus detalles.

Antiguo patio de una vivienda tradicional de San Telmo Foto: Archivo General de la Nación

Otra versión agrega un desenlace romántico: Martina habría entregado solamente a 11 cautivos porque uno de los británicos se enamoró de su hija Josefa. Algunos relatos incluso sostienen que terminaron casándose. No existe documentación suficiente para confirmar ese matrimonio, pero el agregado muestra cómo la historia familiar fue incorporando elementos de leyenda a medida que pasaban las generaciones.

Qué se sabe de sus últimos años y por qué se la recuerda

La información sobre los años posteriores de Martina Céspedes es fragmentaria. Algunas crónicas la ubican en una procesión de Corpus Christi celebrada en 1825, vestida con uniforme militar. En San Telmo, el entorno de la calle Humberto I conserva referencias patrimoniales vinculadas con la antigua pulpería, y una reja atribuida al inmueble integra el patrimonio histórico asociado a su figura.

Edificio ubicado en San Telmo, barrio donde Martina Céspedes protagonizó su histórica hazaña Foto: Instagram @fototeca.iaa.fadu

Más allá de los aspectos difíciles de verificar, su historia permite recuperar el papel de las mujeres y de los vecinos en la defensa de Buenos Aires antes de la Revolución de Mayo de 1810. La resistencia a las invasiones inglesas no dependió únicamente de jefes militares: también involucró a personas comunes, cuyos nombres quedaron unidos a la memoria de la ciudad. Su recuerdo perduró en relatos barriales, homenajes escolares y recorridos históricos por San Telmo.