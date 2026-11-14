Una torre de 246 años con una escalera de caracol y 2 banderas capturadas a Brasil: el rincón de Buenos Aires donde descansan los restos de Luis Piedrabuena

El mausoleo donde descansan los restos de Luis Piedrabuena Foto: Facebook / René Fernando Bilbao

En Carmen de Patagones, a orillas del río Negro, se conserva una torre levantada en 1780 que guarda una escalera de caracol. A pocos metros, una iglesia custodia dos banderas capturadas al Imperio del Brasil en 1827 y los restos del marino Luis Piedrabuena. Son testimonios de distintos capítulos de la historia argentina reunidos en una misma zona del sur bonaerense.

El lugar forma parte del casco histórico de Carmen de Patagones, donde sobrevivió la torre del antiguo Fuerte Nuestra Señora del Carmen. Permite reconstruir los primeros asentamientos coloniales de la región, una batalla librada durante la guerra contra Brasil y la trayectoria de un destacado navegante argentino del siglo XIX.

Una torre de 1780: cómo nació el fuerte de Carmen de Patagones

El 22 de abril de 1779, Francisco de Viedma y Narváez fundó el Fuerte y Población Nuestra Señora del Carmen por orden del Virreinato del Río de la Plata. La ubicación, sobre el río Negro, resultaba estratégica para controlar las comunicaciones y establecer una presencia colonial en la Patagonia. Un año después, el ingeniero José Pérez Brito dirigió las obras de fortificación, que incluyeron dependencias militares, viviendas, una capilla y estructuras defensivas.

Luis Piedra Buena, el marino que defendió la Patagonia Foto: Argentina.gob.ar.

La torre fue construida con piedra arenisca sobre una base de piedras y cascotes. Su exterior es rectangular, pero el interior tiene forma cilíndrica y conserva una escalera de caracol. Funcionaba como campanario y punto de observación sobre el río, por donde circulaban las embarcaciones. Aunque buena parte del fuerte fue demolida hacia fines del siglo XIX, aquella estructura permaneció en pie.

La batalla de 1827: cómo los defensores derrotaron a las tropas brasileñas

Durante la Guerra del Brasil, el 7 de marzo de 1827, una expedición imperial intentó tomar Carmen de Patagones y neutralizar el puerto, utilizado por corsarios que atacaban embarcaciones brasileñas. Según reconstrucciones históricas, los invasores reunieron a más de 600 hombres, frente a una defensa local de aproximadamente 450 combatientes entre militares, corsarios, vecinos y pobladores rurales.

Luis Piedrabuena, protagonista de la historia naval argentina Foto: Facebook / René Fernando Bilbao

El enfrentamiento se desarrolló principalmente en el Cerro de la Caballada. Entre los defensores estuvieron el subteniente Sebastián Olivera y el baqueano José Luis Molina, mientras que el comandante James Shepherd murió durante la operación brasileña. La resistencia consiguió la rendición enemiga y capturó siete banderas imperiales. Dos de esos estandartes se conservan en la iglesia Nuestra Señora del Carmen; las otras cinco se habrían perdido en un incendio del siglo XIX.

Las banderas de Brasil y los restos de Luis Piedrabuena

La iglesia Nuestra Señora del Carmen, cuyo edificio actual comenzó a construirse en 1881, conserva las banderas tomadas en aquella batalla. También alberga los restos de Luis Piedrabuena, nacido en Carmen de Patagones el 24 de agosto de 1833. El marino realizó expediciones por los mares australes, rescató náufragos y contribuyó a sostener la presencia argentina en territorios patagónicos durante el siglo XIX.

Los restos del histórico navegante argentino se conservan en Carmen de Patagones Foto: Facebook / René Fernando Bilbao

Piedrabuena murió el 10 de agosto de 1883. En 1987 se construyó dentro del templo un mausoleo para sus restos y los de su esposa, Julia Dufour. La cercanía entre la torre, las banderas y el lugar donde descansa el navegante permite recorrer en pocas cuadras acontecimientos separados por décadas, desde la fundación del fuerte colonial hasta la defensa del territorio y la navegación austral.

Dónde queda la torre y qué se puede conocer hoy

La Torre del Fuerte se encuentra en el casco histórico de Carmen de Patagones, frente a Viedma, capital de Río Negro. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1942; el antiguo fuerte y su plaza de armas también recibieron protección patrimonial nacional en 2003. En las inmediaciones pueden conocerse construcciones antiguas y referencias a las llamadas cuevas maragatas, excavadas en las barrancas por pobladores de la época colonial.

A 246 años de su construcción, la torre sigue en pie como uno de los testimonios del antiguo asentamiento, mientras la iglesia conserva las banderas brasileñas y la memoria de Piedrabuena. Ese conjunto convierte al casco histórico de Carmen de Patagones en un lugar singular para conocer episodios decisivos de la historia argentina.