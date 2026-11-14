comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Una torre de 246 años con una escalera de caracol y 2 banderas capturadas a Brasil: el rincón de Buenos Aires donde descansan los restos de Luis Piedrabuena

Construida en 1780, sobrevivió a la desaparición de un antiguo fuerte y fue testigo de una batalla contra Brasil. La historia del lugar bonaerense que conserva banderas imperiales y los restos de un héroe naval argentino.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luis Piedrabuena
El mausoleo donde descansan los restos de Luis Piedrabuena Foto: Facebook / René Fernando Bilbao
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En Carmen de Patagones, a orillas del río Negro, se conserva una torre levantada en 1780 que guarda una escalera de caracol. A pocos metros, una iglesia custodia dos banderas capturadas al Imperio del Brasil en 1827 y los restos del marino Luis Piedrabuena. Son testimonios de distintos capítulos de la historia argentina reunidos en una misma zona del sur bonaerense.

El lugar forma parte del casco histórico de Carmen de Patagones, donde sobrevivió la torre del antiguo Fuerte Nuestra Señora del Carmen. Permite reconstruir los primeros asentamientos coloniales de la región, una batalla librada durante la guerra contra Brasil y la trayectoria de un destacado navegante argentino del siglo XIX.

Una torre de 1780: cómo nació el fuerte de Carmen de Patagones

El 22 de abril de 1779, Francisco de Viedma y Narváez fundó el Fuerte y Población Nuestra Señora del Carmen por orden del Virreinato del Río de la Plata. La ubicación, sobre el río Negro, resultaba estratégica para controlar las comunicaciones y establecer una presencia colonial en la Patagonia. Un año después, el ingeniero José Pérez Brito dirigió las obras de fortificación, que incluyeron dependencias militares, viviendas, una capilla y estructuras defensivas.

Luis Piedrabuena
Luis Piedra Buena, el marino que defendió la Patagonia Foto: Argentina.gob.ar.

La torre fue construida con piedra arenisca sobre una base de piedras y cascotes. Su exterior es rectangular, pero el interior tiene forma cilíndrica y conserva una escalera de caracol. Funcionaba como campanario y punto de observación sobre el río, por donde circulaban las embarcaciones. Aunque buena parte del fuerte fue demolida hacia fines del siglo XIX, aquella estructura permaneció en pie.

Contenido Recomendado

Un sarcófago de mármol negro, tres estatuas y un féretro inclinado:así es el mausoleo de San Martín en Buenos Aires, construido tras 30 años de espera

Mausoleo de San Martín

En 1846, Justo José de Urquiza compró una estancia en Entre Ríos que llegó a tener 70.000 hectáreas:175 años después, su casco histórico se vendió por 8,6 millones de dólares

Estancia San Pedro en Entre Ríos

La batalla de 1827: cómo los defensores derrotaron a las tropas brasileñas

Durante la Guerra del Brasil, el 7 de marzo de 1827, una expedición imperial intentó tomar Carmen de Patagones y neutralizar el puerto, utilizado por corsarios que atacaban embarcaciones brasileñas. Según reconstrucciones históricas, los invasores reunieron a más de 600 hombres, frente a una defensa local de aproximadamente 450 combatientes entre militares, corsarios, vecinos y pobladores rurales.

Luis Piedrabuena
Luis Piedrabuena, protagonista de la historia naval argentina Foto: Facebook / René Fernando Bilbao

El enfrentamiento se desarrolló principalmente en el Cerro de la Caballada. Entre los defensores estuvieron el subteniente Sebastián Olivera y el baqueano José Luis Molina, mientras que el comandante James Shepherd murió durante la operación brasileña. La resistencia consiguió la rendición enemiga y capturó siete banderas imperiales. Dos de esos estandartes se conservan en la iglesia Nuestra Señora del Carmen; las otras cinco se habrían perdido en un incendio del siglo XIX.

Las banderas de Brasil y los restos de Luis Piedrabuena

La iglesia Nuestra Señora del Carmen, cuyo edificio actual comenzó a construirse en 1881, conserva las banderas tomadas en aquella batalla. También alberga los restos de Luis Piedrabuena, nacido en Carmen de Patagones el 24 de agosto de 1833. El marino realizó expediciones por los mares australes, rescató náufragos y contribuyó a sostener la presencia argentina en territorios patagónicos durante el siglo XIX.

Luis Piedrabuena
Los restos del histórico navegante argentino se conservan en Carmen de Patagones Foto: Facebook / René Fernando Bilbao

Piedrabuena murió el 10 de agosto de 1883. En 1987 se construyó dentro del templo un mausoleo para sus restos y los de su esposa, Julia Dufour. La cercanía entre la torre, las banderas y el lugar donde descansa el navegante permite recorrer en pocas cuadras acontecimientos separados por décadas, desde la fundación del fuerte colonial hasta la defensa del territorio y la navegación austral.

Dónde queda la torre y qué se puede conocer hoy

La Torre del Fuerte se encuentra en el casco histórico de Carmen de Patagones, frente a Viedma, capital de Río Negro. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1942; el antiguo fuerte y su plaza de armas también recibieron protección patrimonial nacional en 2003. En las inmediaciones pueden conocerse construcciones antiguas y referencias a las llamadas cuevas maragatas, excavadas en las barrancas por pobladores de la época colonial.

A 246 años de su construcción, la torre sigue en pie como uno de los testimonios del antiguo asentamiento, mientras la iglesia conserva las banderas brasileñas y la memoria de Piedrabuena. Ese conjunto convierte al casco histórico de Carmen de Patagones en un lugar singular para conocer episodios decisivos de la historia argentina.

HistoriaMausoleoPróceres
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. 14 toneladas de bronce, frisos de 12 metros y una figura con cadenas rotas:así es el monumento de 112 años que homenajea a San Martín y al Ejército de los Andes en Mendoza

    14 toneladas de bronce, frisos de 12 metros y una figura con cadenas rotas: así es el monumento de 112 años que homenajea a San Martín y al Ejército de los Andes en Mendoza

  2. Combatió junto a San Martín y Bolívar, participó en 5 batallas históricas y se retiró a los 23 años:el pueblo bonaerense de 1.400 habitantes que lleva su nombre

    Combatió junto a San Martín y Bolívar, participó en 5 batallas históricas y se retiró a los 23 años: el pueblo bonaerense de 1.400 habitantes que lleva su nombre

  3. En 1897 botaron una fragata de 85 metros y 35 velas en honor a Sarmiento:129 años después, tras 37 viajes por el mundo, es un museo flotante

    En 1897 botaron una fragata de 85 metros y 35 velas en honor a Sarmiento: 129 años después, tras 37 viajes por el mundo, es un museo flotante

  4. Una zanja de 374 kilómetros, casi 2 metros de profundidad y fortines cada 5 kilómetros:la gigantesca barrera que construyó un prócer argentino

    Una zanja de 374 kilómetros, casi 2 metros de profundidad y fortines cada 5 kilómetros: la gigantesca barrera que construyó un prócer argentino

  5. Dejó Irlanda para construir ferrocarriles en Buenos Aires:135 años después, su nombre identifica un barrio de 1,3 km² con un obelisco de 35 metros

    Dejó Irlanda para construir ferrocarriles en Buenos Aires: 135 años después, su nombre identifica un barrio de 1,3 km² con un obelisco de 35 metros
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei palpitó las elecciones presidenciales de 2027:“Sí, estoy yendo por la reelección”

javier milei dijo que irá por la reelección en las eleciones presidenciales de 2027

El día que Carlos Menem protagonizó una campaña de prevención del VIH con Susana Giménez, Bilardo y Xuxa

Leo Nardini refuerza su armado político para 2027:se reunió con tres intendentes bonaerenses y busca ampliar consensos

Cómo impactaría la suspensión de las PASO en las elecciones bonaerenses de 2027:la decisión que analiza Kicillof

Economía

20% de descuento en supermercados y hasta $8000 de reintegro en gastronomía:todos los beneficios de Cuenta DNI en noviembre 2026

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Decreto 274/2024 del Gobierno:qué jubilados de ANSES podrían quedarse sin el bono de diciembre

Black Week Mayorista 2026:cuándo es y qué productos tendrán descuentos en 200 comercios

Hasta 35% de descuento y $40.000 de reintegro:los beneficios para jubilados de ANSES en noviembre 2026

Internacionales

Mientras las aerolíneas trabajan en reprogramar miles de vuelos, el secretario de Transporte de EE.UU. afirmó que “es seguro volar”

Vuelos cancelados en Estados Unidos.

Pesa 2.600 toneladas y mide 133 metros:la tuneladora que debe excavar casi 6 kilómetros en Brasil, pero solo avanza 12 metros por día

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, los protagonistas de un histórico encuentro trilateral sobre la “reducción de armas nucleares”

Trump invirtió millones de dólares en Nvidia antes de habilitar la venta de chips a China