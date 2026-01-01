El vitel toné y una reversión que lo hace aún más delicioso: la receta vegetariana para sorprender a todos el primer día del 2026

Modificando la base de carne de res o pescado por proteínas vegetales, se puede preparar un plato cuyo sabor es distinto al tradicional, pero muy recomendable.

Un vitel toné vegetariano, delicioso y elegante. Foto: Grok

Uno de los infaltables en Año Nuevo es el vitel toné. Sin embargo, aunque delicioso, deja a muchos comensales fuera por incluir anchoas, atún y carne de res. Afortunadamente, existe una alternativa deliciosa para quienes evitan productos animales sin resignar sabor ni tradición.

La preparación plantea una versión renovada del clásico, en la que la carne deja lugar a láminas de portobellos o a tofu previamente marinado. Ambas opciones ofrecen una consistencia atractiva y se convierten en el soporte perfecto para una salsa cremosa, profunda y bien balanceada.

El plato final destaca por su frescura y su perfil de sabor, logrando una propuesta armónica que se adapta sin esfuerzo a cualquier celebración.

Los ingredientes para hacer un vitel toné vegetariano

Pensado para cuatro comensales, los ingredientes para la base y la salsa.

Ingredientes principales

400 g de portobellos frescos o 300 g de tofu firme

Aceite neutro, cantidad necesaria

Para la marinada del tofu

2 cucharadas de salsa de soja suave

Jugo de ½ limón

1 cucharadita de mostaza

Para la salsa tipo vitel toné

200 ml de crema vegetal neutra

2 cucharadas de alcaparras escurridas

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de mostaza

2 cucharadas de aceite

2 cucharadas de levadura nutricional

Sal y pimienta

El paso a paso para preparar un vitel toné vegetariano, para 4 personas

1- Preparar la base vegetal

En caso de usar portobellos, limpiarlos con un paño húmedo, retirar los tallos y cortarlos en láminas finas.

Si se opta por tofu, presionarlo con papel absorbente para quitar el exceso de humedad y cortarlo en láminas de medio centímetro.

2- Marinar el tofu (si se utiliza)

Mezclar la salsa de soja, el jugo de limón y la mostaza. Colocar el tofu en la marinada y dejar reposar durante una hora para que absorba sabor.

3- Cocinar la base

Saltear los portobellos en una sartén con apenas aceite, a fuego medio, hasta que pierdan humedad sin dorarse.

Sellar el tofu marinado en una sartén caliente durante unos minutos por lado hasta que tome color. Dejar enfriar antes de armar el plato.

4- Preparar la salsa

Colocar en una procesadora la crema vegetal, las alcaparras, el limón, la mostaza, el aceite y la levadura nutricional. Procesar hasta obtener una crema lisa y homogénea. Ajustar sal y pimienta.

5- Armado final

Disponer el portobello o el tofu en una fuente amplia, formando capas finas. Cubrir con la salsa de manera pareja y llevar a la heladera por al menos una hora para que los sabores se integren.