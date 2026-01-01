El vitel toné y una reversión que lo hace aún más delicioso: la receta vegetariana para sorprender a todos el primer día del 2026
Modificando la base de carne de res o pescado por proteínas vegetales, se puede preparar un plato cuyo sabor es distinto al tradicional, pero muy recomendable.
Uno de los infaltables en Año Nuevo es el vitel toné. Sin embargo, aunque delicioso, deja a muchos comensales fuera por incluir anchoas, atún y carne de res. Afortunadamente, existe una alternativa deliciosa para quienes evitan productos animales sin resignar sabor ni tradición.
La preparación plantea una versión renovada del clásico, en la que la carne deja lugar a láminas de portobellos o a tofu previamente marinado. Ambas opciones ofrecen una consistencia atractiva y se convierten en el soporte perfecto para una salsa cremosa, profunda y bien balanceada.
El plato final destaca por su frescura y su perfil de sabor, logrando una propuesta armónica que se adapta sin esfuerzo a cualquier celebración.
Los ingredientes para hacer un vitel toné vegetariano
Pensado para cuatro comensales, los ingredientes para la base y la salsa.
Ingredientes principales
- 400 g de portobellos frescos o 300 g de tofu firme
- Aceite neutro, cantidad necesaria
Para la marinada del tofu
- 2 cucharadas de salsa de soja suave
- Jugo de ½ limón
- 1 cucharadita de mostaza
Para la salsa tipo vitel toné
- 200 ml de crema vegetal neutra
- 2 cucharadas de alcaparras escurridas
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharadita de mostaza
- 2 cucharadas de aceite
- 2 cucharadas de levadura nutricional
- Sal y pimienta
El paso a paso para preparar un vitel toné vegetariano, para 4 personas
1- Preparar la base vegetal
- En caso de usar portobellos, limpiarlos con un paño húmedo, retirar los tallos y cortarlos en láminas finas.
- Si se opta por tofu, presionarlo con papel absorbente para quitar el exceso de humedad y cortarlo en láminas de medio centímetro.
2- Marinar el tofu (si se utiliza)
Mezclar la salsa de soja, el jugo de limón y la mostaza. Colocar el tofu en la marinada y dejar reposar durante una hora para que absorba sabor.
3- Cocinar la base
- Saltear los portobellos en una sartén con apenas aceite, a fuego medio, hasta que pierdan humedad sin dorarse.
- Sellar el tofu marinado en una sartén caliente durante unos minutos por lado hasta que tome color. Dejar enfriar antes de armar el plato.
4- Preparar la salsa
Colocar en una procesadora la crema vegetal, las alcaparras, el limón, la mostaza, el aceite y la levadura nutricional. Procesar hasta obtener una crema lisa y homogénea. Ajustar sal y pimienta.
5- Armado final
Disponer el portobello o el tofu en una fuente amplia, formando capas finas. Cubrir con la salsa de manera pareja y llevar a la heladera por al menos una hora para que los sabores se integren.