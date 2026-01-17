El budín de pan alemán, una delicia poco conocida pero fácil de preparar:

Budín de pan alemán. Foto: Cocineros Argentinos

El budín de pan alemán es uno de esos postres que sorprenden por su simpleza y sabor. Aunque no es tan popular como otras recetas tradicionales, quienes lo prueban quedan encantados con su textura suave, su aroma especiado y ese toque casero que solo se logra cocinando en el hogar.

Además, es una excelente manera de aprovechar el pan del día anterior sin gastar de más, convirtiéndolo en una opción perfecta para una merienda económica, abundante y sabrosa.

Budín de pan alemán. Foto: Cocineros Argentinos

Su encanto radica en la combinación de ingredientes básicos que todos solemos tener en casa: pan, leche, azúcar y huevos. A eso se le suma el aporte característico de la cocina alemana, que incorpora especias como la canela o la nuez moscada, y en algunos casos frutos secos para darle más cuerpo y profundidad de sabor.

La preparación es sencilla y no requiere técnicas complejas, por lo que cualquier persona, incluso sin experiencia en pastelería, puede animarse a hacerlo.

Los ingredientes necesarios para hacer un delicioso budín de pan alemán

Sin necesidad de comprar más allá de lo que se tiene en el hogar, los ingredientes para hacer budín de pan alemán son pocos y baratos:

Ingredientes

300 g de pan del día anterior

500 ml de leche

120 g de azúcar

3 huevos

1 cda de esencia de vainilla

1 cdita de canela

Ralladura de limón (opcional)

Pasas o frutos secos (opcional)

Budín de pan alemán. Foto: Cocineros Argentinos

El paso a paso para un budín de pan alemán lleno de sabor