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Receta de bizcochuelo fácil y liviana: se perfuma con un cítrico y no lleva azúcar ni harina

Una opción saludable, rica y fácil de hacer. Es perfecta para acompañar con el mate, con un café o en cualquier momento del día. Lo mejor de todo: es una receta baja en calorías.

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Fácil
Preparación:
10 min
Cocción:
40 min
Total:
50 min
Porciones:
8
Un delicioso bizcochuelo de naranja que tiene pocas calorías y es perfecto para acompañar el mate o el café.
Un delicioso bizcochuelo de naranja que tiene pocas calorías y es perfecto para acompañar el mate o el café. Foto: Unsplash
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Las recetas de bizcochuelos caseros tienen un sabor único, ya que son fáciles de hacer y acompañan muy bien el café de la tarde o los mates con amigos. Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, se puede preparar un desayuno o una merienda baja en calorías.

Su preparación es muy fácil, lo que lo convierte en una receta ideal incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina. Cada porción aporta solamente entre 208 y 232 calorías, según el endulzante elegido. Además, por su alto contenido en avena también genera saciedad, ayudando a controlar el apetito.

Bizcochuelo de naranja. Fuente: Unsplash
Un delicioso bizcochuelo de naranja. Foto: Unsplash

Esta receta fue compartida por la nutricionista Eugenia Grobocopatel a través de su perfil en Instagram (@eg.nutricion), quien resaltó el gran aporte en vitaminas y minerales, además de su sabor cítrico y dulce.

Receta de bizcochuelo saludable: qué se necesita y cómo prepararlo

A continuación, la lista de ingredientes y el paso a paso para cocinar este riquísimo bizcochuelo de naranja saludable, que no lleva azúcar ni harina.

Ingredientes para hacer un bizcochuelo de naranja saludable

  • 3 huevos
  • 3 cucharadas del edulcorante de preferencia
  • 1/3 taza de aceite de oliva
  • 1 ½ taza de avena instantánea o harina de avena
  • Ralladura y jugo de 1 naranja grande
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 40 g. de nueces picadas
Bizcochuelo de naranja. Fuente: Unsplash
La naranja combina muy bien con el chocolate. Foto: Unsplash

Paso a paso: cómo preparar el bizcochuelo de naranja más rico y liviano

  1. Batir los huevos, el azúcar y el aceite hasta integrarlos en un bowl grande.
  2. Luego, incorporar la avena y el polvo de hornear.
  3. Añadir la ralladura y el jugo de naranja.
  4. Para darle un toque más crujiente, mezclar bien y sumar las nueces.
  5. Verter la mezcla en una olla de 18 cm.
  6. Cocinar a fuego mínimo durante 35 a 40 minutos.

Con base en ingredientes como la avena, el aceite de oliva y las nueces, ofrece fibra y grasas saludables que son esenciales para el cuerpo, sumando un total de 1660 calorías si se añade edulcorante para endulzar el bizcochuelo.

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