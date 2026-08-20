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Así es el restaurante italiano de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo: estética elegante, paleta cálida y texturas sofisticadas

El restaurante del futbolista y la modelo refleja el vínculo que construyeron entre Argentina e Italia a través de una propuesta que combina lo mejor de ambas culturas.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Coraje Milano, el restaurante italiano de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.
Coraje Milano, el restaurante italiano de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram/coraje.milano
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Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo encontraron en la gastronomía una manera de unir dos lugares que son fundamentales en sus vidas: Argentina e Italia. De esa idea nació Coraje Milano, el restaurante que la pareja abrió en Milán y que propone una carta donde los sabores de ambos países se encuentran en platos de estilo contemporáneo.

El emprendimiento se convirtió en una de las principales apuestas comerciales de la pareja y refleja también parte de su historia personal. La identidad del lugar está atravesada por las raíces mendocinas de Agustina y por la vida que ambos construyeron en Italia.

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram/coraje.milano

Cuándo abrió Coraje Milano y dónde está ubicado

El restaurante comenzó a funcionar en 2022, por iniciativa del futbolista y la modelo. El nombre elegido para el proyecto representa una cualidad que, según la identidad del emprendimiento, acompañó el recorrido de ambos desde Mendoza hasta su vida en Italia.

Coraje Milano se encuentra en Via Marco Formentini 9, en el 20121 de Milán, dentro de una zona reconocida por su movimiento cultural y su oferta gastronómica. El establecimiento combina una estética sofisticada con detalles cálidos y modernos, además de una cocina abierta desde la que se puede observar parte de la preparación de los platos.

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El espacio cuenta con diferentes sectores según el momento del día. La planta baja funciona durante los desayunos, almuerzos y meriendas, mientras que el primer piso recibe a los clientes durante la noche. En ese sector sobresale una gran chimenea que aporta personalidad al ambiente y completa la decoración, que mezcla elementos clásicos con un diseño actual, moderno, estético y exclusivo.

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram/coraje.milano

La carta de Coraje Milano: una combinación de sabores argentinos e italianos

La propuesta gastronómica tiene como eje la combinación de las cocinas argentina e italiana. Para lograrlo, la carta reúne preparaciones tradicionales de ambas culturas y las presenta con una mirada más moderna.

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram/coraje.milano

Entre las opciones aparecen pastas elaboradas en el restaurante, risottos, carnes, pescados y distintas entradas. También hay espacio para algunos clásicos argentinos, como las empanadas, que se incorporan a una carta pensada para reflejar el vínculo entre los dos países.

Uno de los platos que tiene un significado especial para Agustina Gandolfo es la tostada acompañada con manteca y dulce de leche. La preparación recuerda los desayunos de su infancia y funciona como un homenaje a su abuela.

Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez. Foto: Instagram.

De esta manera, Coraje Milano busca diferenciarse no solo por su propuesta culinaria, sino también por el componente personal detrás de cada preparación. La carta combina productos y recetas de Argentina e Italia para construir una experiencia que refleja la historia y las raíces de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Lautaro MartínezAgustina GandolfoGastronomíaRestaurante
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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