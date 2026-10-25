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2 huevos, media taza de miel y una cucharadita de canela: la receta de torta leicaj perfecta para una merienda

Se trata de una receta que no dura más de una hora. Conocé todos los ingredientes y el paso a paso para preparar una torta de miel deliciosa.

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Cómo hacer una torta Leicaj en simples pasos
Cómo hacer una torta Leicaj en simples pasos Foto: Imagen creada con IA
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Días nublados y fríos -aún en plena primavera- como los que se vienen presentando en nuestro país son ideales para aprovechar y cocinar. Incluso aquellos a quienes no se les da muy bien el oficio, tal vez, sea una excelente oportunidad para practicar, en este caso, con una receta de Leicaj o torta de miel.

Se trata de una delicia tradicional de la cocina judía. Su preparación tiene orígenes en la Edad Media y es muy común en las celebraciones de Rosh Hashaná. Aunque, por supuesto, hoy en día es una torta perfecta para degustar en cualquier momento del año y del día, pero sobre todo por la tarde.

Ingredientes para preparar Leicaj, la torta de miel de la cocina tradicional judía

Para preparar Leicaj se necesitan varios ingredientes, pero la buena noticia es que no en gran cantidad. Estos son los productos y las medidas necesarias para la receta:

  • 1/2 taza de azúcar
  • 2 tazas harina 0000
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de café tibio
  • 1/2 taza de aceite neutro
  • 1/2 cucharada de canela
  • 1/4 cucharadita de clavo de olor (en lo posible molido)
  • 1/2 cucharada de jengibre en polvo
  • 1 cucharada de polvo para hornear + bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de esencia de vainilla (aunque es opcional)

También se le puede añadir ralladura de limón o de naranja. Siempre depende del sabor que se quiera lograr.

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Cocinar. Foto: Unsplash
La receta de Leicaj tiene una duración de poco menos de una hora.

Cómo preparar una torta Leicaj en poco menos de una hora: el paso a paso

  • Primero habrá que precalentar el horno a 180 grados.
  • Luego sumar la fuente enmantecada.
  • En un recipiente, sumar los huevos y el azúcar. Batir muy bien.
  • Una vez que estén bien integrados, agregar la miel y el aceite.
  • Lentamente se debe añadir el café y la esencia de vainilla con la pizca de sal.
  • Mientras tanto en otro recipiente se puede ir incorporando la harina, la canela, el clavo de olor, el jengibre, el polvo para hornear y el bicarbonato. La mezcla se debe revolver varios minutos.
  • Sumar todos estos elementos a la primera preparación y batir.
  • La mezcla debe quedar homogénea y fresca.
  • Sacar la fuente del horno y agregar la masa con mucho cuidado. Allí deberá permanecer unos 40 a 50 minutos.
  • Antes de retirarla definitivamente, se recomienda pinchar con un tenedor para ver si está cocida. Y si es así, ¡listo!

Un detalle clave: para disfrutar bien de los sabores es importante dejarla enfriar cerca de alguna ventana o en un ambiente fresco.

Para la decoración, muchos cocineros o reposteros suelen escoger azúcar impalpable. También hay quienes incluso deciden bañarlas en chocolate blanco o negro. Esto le da un dulzor muy particular y original. Asimismo, se le puede hacer un glasé y sumarle frutos secos en la cubierta superior para que quede súper crocante.

La torta de miel o Leicaj es una gran receta para tardes de té o café. Así que si no sabés qué hacer este fin de semana, esta receta puede ser lo que estabas buscando.

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