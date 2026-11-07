Cómo preparar mayonesa de pesto: la receta fácil de hacer con 1 huevo, 50 gramos de albahaca y 150 gramos de queso parmesano

Pesto. Foto: Freepik

Las salsas caseras son una buena opción para transformar platos sencillos y darles un sabor diferente sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Algunas combinaciones clásicas permiten crear nuevas versiones de aderezos conocidos, como la mayonesa de pesto, una preparación cremosa y aromática que se puede incorporar a distintas comidas.

Su preparación no requiere de técnicas complicadas, por lo que es una alternativa práctica para hacer en casa y tener lista en pocos minutos. La mayonesa de pesto aporta un sabor intenso que acompaña muy bien carnes, papas, hamburguesas, sándwiches y hasta vegetales asados.

Vermicelli con tuco y pesto Foto: Instagram @pippoparana

Cómo preparar mayonesa de pesto

Para hacer esta mayonesa, primero hay que preparar dos elaboraciones por separado: una mayonesa casera y un pesto tradicional. La clave está en respetar la proporción entre ambas para conseguir una mezcla cremosa, con el sabor característico de la albahaca y el queso parmesano.

Ingredientes

1 huevo.

100 ml de aceite de girasol.

Sal a gusto.

Un chorrito de jugo de limón.

100 ml de aceite de oliva extra virgen.

150 g de queso parmesano.

50 g de albahaca fresca.

150 g de piñones.

2 dientes de ajo.

El Bodegón de la 12. Foto: Instagram/elbodegon.dela12

Paso 1

Preparar la mayonesa: colocar el huevo en el vaso de la batidora junto con el aceite de girasol, una pizca de sal y unas gotas de jugo de limón. Apoyar la batidora en el fondo del recipiente y comenzar a procesar sin moverla. Cuando la preparación empiece a emulsionar, subir lentamente hasta conseguir una textura homogénea. Reservar en la heladera.

Paso 2

Hacer el pesto: triturar o machacar los piñones, la albahaca, el queso parmesano y los dientes de ajo. Se puede utilizar un mortero, una batidora o un procesador de alimentos. Incorporar poco a poco el aceite de oliva hasta obtener una pasta cremosa.

En caso de no conseguir piñones, se pueden utilizar nueces o almendras para elaborar el pesto. Estos frutos secos permiten mantener la textura de la preparación, aunque aportan matices diferentes al resultado final. Es importante triturarlos bien para evitar que queden trozos demasiado grandes en la salsa.

Paso 3

Unir las dos preparaciones: colocar en un recipiente dos partes de mayonesa por cada parte de pesto. Mezclar con un batidor de mano hasta integrar todos los ingredientes y conseguir una salsa uniforme, de color verde y con pequeños trozos de frutos secos y queso.

Paso 4