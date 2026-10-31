Cesar Dasilva, entrenador personal: “Con las papas, el tomate o el repollo, el corte determina cuánta superficie queda expuesta al calor, cuánto líquido se libera y cómo se siente cada bocado”

Cesar Dasilva compartió un consejo para mejorar las preparaciones cotidianas. Foto: Unsplash

La Cesar Dasilva, entrenador personal, explicó a través de una publicación en su cuenta de Instagram @estaciondemusculacion que la forma de cortar las papas, el tomate o el repollo puede cambiar considerablemente el resultado de una comida, incluso cuando se utilizan exactamente los mismos ingredientes.

En esa línea, Dasilva destacó que el tamaño y la forma de los cortes influyen en la exposición al calor, la liberación de líquidos y la textura de los alimentos.

Según señaló, este detalle puede marcar diferencias en las preparaciones, aunque también intervienen otros factores, como la temperatura y el tiempo de cocción. Por eso, conocer qué tipo de corte conviene utilizar permite adaptar los ingredientes al plato que se desea preparar.

Cómo influye el corte de las papas en su cocción y textura

Las papas son uno de los ejemplos más claros de cómo el corte puede modificar una preparación. Cortarlas en cubos pequeños, rodajas, bastones o gajos cambia la superficie expuesta al calor y, por lo tanto, el tiempo necesario para cocinarlas.

Cuando se preparan en cubos pequeños, las papas suelen cocinarse más rápidamente porque el calor llega antes a su interior. En cambio, los trozos grandes necesitan más tiempo y pueden conservar una textura más firme en el centro.

Según cómo se corta, la papa puede disfrutarse de diferentes maneras y sabores. Foto: Unsplash

Para preparar papas al horno, los gajos permiten conseguir una superficie dorada y un interior tierno. Si se busca un puré, cortarlas en trozos de tamaño similar favorece una cocción uniforme.

De acuerdo con la Universidad de Tufts, mantener un tamaño relativamente uniforme entre los trozos es fundamental para evitar que algunos queden crudos mientras otros se deshacen por exceso de cocción.

Tomate y repollo: por qué la forma de cortarlos modifica el resultado de las comidas

El tomate contiene una importante cantidad de agua, por lo que su forma de corte puede modificar la cantidad de líquido que libera durante la preparación.

Cortarlo en rodajas permite conservar mejor su estructura, mientras que picarlo en cubos pequeños facilita que los jugos se mezclen con los demás ingredientes. Esto puede resultar útil para preparar salsas, ensaladas o rellenos.

Según la Universidad de Illinois, cortar el tomate longitudinalmente, desde el extremo del tallo hacia la base, ayuda a retener más jugo en cada porción.

Según cómo se corta, el tomate puede disfrutarse de diferentes maneras y sabores. Foto: Unsplash

En el caso del repollo, cortarlo en tiras finas facilita su incorporación a ensaladas y salteados, ya que las hojas se mezclan con mayor facilidad y necesitan menos tiempo para ablandarse.

Por el contrario, los trozos grandes conservan una textura más firme y pueden resultar adecuados para preparaciones que requieren una cocción prolongada.

Qué otros factores influyen en el sabor y la textura de las verduras

Aunque el corte es fundamental, Cesar Dasilva aclaró que no determina por sí solo el resultado final de las comidas. “La temperatura, el tiempo de cocción y la preparación también influyen en el sabor y la textura final”, explicó en su publicación.

La Universidad de Minnesota coincide en que una exposición excesiva al calor puede ablandar demasiado las verduras y favorecer la pérdida de algunos nutrientes, especialmente durante la cocción en abundante agua.

Por eso, además de elegir el corte adecuado, conviene controlar la temperatura, utilizar una cantidad apropiada de líquido y evitar cocinar los vegetales durante más tiempo del necesario.