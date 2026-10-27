comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

David Geli, chef, sobre la tortilla de papas: “Para que quede mucho más cremosa hay que batir los huevos con una cuchara”

El especialista en tortillas explicó por qué cambiar el tenedor por una cuchara puede transformar la textura del clásico español. Además, qué variedad de papa elegir y cómo controlar la cocción.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
David Geli, chef, sobre la tortilla de papas: “Para que quede mucho más cremosa hay que batir los huevos con una cuchara”
David Geli, chef, sobre la tortilla de papas: “Para que quede mucho más cremosa hay que batir los huevos con una cuchara” Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La tortilla de papas es uno de los platos más emblemáticos de la cocina española y, a la vez, uno de los que más debates genera. Más allá de la eterna discusión sobre si lleva o no cebolla, hay un detalle en la preparación que puede marcar la diferencia en la textura final: la forma de batir los huevos.

El chef David Geli, referente en redes sociales por sus recetas y consejos sobre tortillas, aseguró que el secreto para lograr una tortilla más cremosa está en dejar de lado el tenedor y optar por una cuchara al batir los huevos.

Por qué batir los huevos con cuchara cambia la textura de la tortilla

Según Geli, el error más común es batir los huevos con demasiada fuerza usando un tenedor, lo que incorpora aire y genera espuma en la mezcla. “Si batís un huevo con un tenedor, lo que harás es romper mucho el huevo, crear espuma y meterle aire”, explicó el cocinero.

Tortilla de papa.
Tortilla de papa. Foto: Freepik

En cambio, al mezclar los huevos con una cuchara y movimientos suaves, se logra integrar la clara y la yema sin sumar aire extra. “Si lo batimos con una cuchara no romperemos tanto el huevo y nos quedará una tortilla mucho más cremosa”, detalló Geli.

Contenido Recomendado

Los chefs explican cómo cocinar legumbres:“Cuándo conviene usar porotos secos y cuándo elegir los de lata”

Los chefs explican cómo cocinar legumbres: “Cuándo conviene usar porotos secos y cuándo elegir los de lata”

Dani García, chef, sobre la paella:“Es importante la manera de echarlo; yo lo hago como aprendí de mi padre”

Dani García, chef, sobre la paella: “Es importante la manera de echarlo; yo lo hago como aprendí de mi padre”

Este consejo no solo sirve para la tortilla de papas: también puede aplicarse a otras preparaciones con huevo, como la tortilla francesa o los huevos revueltos, donde la textura depende en gran parte de cómo se trabaja la mezcla antes de cocinarla.

La importancia de la variedad de papa y el control de la cocción

Además del batido, Geli remarcó que la elección de la papa es clave. En una entrevista, recomendó la variedad Monalisa, muy utilizada en España para este plato. “No hay patata mejor, para mí, que la Monalisa”, afirmó el chef, aunque también destacó que “lo más importante para hacer una buena tortilla es el huevo”.

Para lograr una cocción pareja, aconsejó usar papas de tamaño similar, pelarlas y cortarlas en rodajas finas. El proceso de cocción también requiere atención: Geli comienza con el aceite a 180 °C durante cinco minutos y luego baja la temperatura para que las papas se ablanden sin dorarse demasiado rápido, continuando la cocción unos 20 minutos más.

Una vez tiernas, las papas se escurren y se mezclan con los huevos batidos suavemente. El último paso es cuajar la mezcla en una sartén caliente y darla vuelta cuando la base esté firme, ajustando el tiempo según el grosor y el punto de cocción deseado.

Los detalles que hacen la diferencia en la tortilla de papas

El método de David Geli suma un nuevo truco a la lista de secretos para una tortilla perfecta: batir los huevos con suavidad y una cuchara. A esto se suman la elección de la papa adecuada, el corte parejo y el control de la temperatura durante la cocción.

Así, pequeños cambios en la técnica pueden transformar una receta tradicional y lograr una tortilla de papas cremosa, jugosa y con la textura ideal para conquistar cualquier mesa.

ChefPapaCocinaEvergreen
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Moni, la abuela cocinera:“Para hacer una tortilla española se necesita una cebolla, 900 gr de papas y 8 huevos”

    Moni, la abuela cocinera: “Para hacer una tortilla española se necesita una cebolla, 900 gr de papas y 8 huevos”

  2. 2 huevos, media taza de miel y una cucharadita de canela:la receta de torta leicaj perfecta para una merienda

    2 huevos, media taza de miel y una cucharadita de canela: la receta de torta leicaj perfecta para una merienda

  3. Narda Lepes, chef de 54 años:“Una buena salsa de tomate se hace con un litro de pulpa, una cebolla cortada a la mitad y medio pan de manteca”

    Narda Lepes, chef de 54 años: “Una buena salsa de tomate se hace con un litro de pulpa, una cebolla cortada a la mitad y medio pan de manteca”

  4. Con 4 peras, 100 gramos de manteca y una taza de harina:cómo hacer un crumble crocante para la merienda

    Con 4 peras, 100 gramos de manteca y una taza de harina: cómo hacer un crumble crocante para la merienda
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Mauricio Macri sorprendió con una selfie junto a Aryna Sabalenka en Abu Dabi:la reacción de un extenista argentino

Mauricio Macri junto a Aryna Sabalenka

La reacción de Javier Milei tras la confirmación del viaje de León XIV a la Argentina:“Alegría enorme”

En la previa de su reunión de Gabinete, Milei salió al balcón con sus ministros e hizo un “six seven” ante los jóvenes

La reacción del gobierno de Milei tras la victoria de Lula en Brasil:qué se sabe hasta ahora

Economía

El Banco Central no compró reservas en una jornada financiera marcada por la reelección de Lula da Silva en Brasil

El Banco Central no compró reservas en una jornada financiera marcada por la reelección de Lula da Silva en Brasil

Plazo fijo en dólares:cuánto se puede ganar al invertir USD$5.000 durante un mes según lo que paga cada banco

Turnos ANSES:cómo conseguir atención presencial en una oficina y qué llevar para no perder la cita

Aumentos de hasta $3.771.757 para la Policía Federal en noviembre 2026:cuánto gana cada rango con la última actualización

Internacionales

Elecciones en Brasil:el partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva en el balotaje

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da un discurso después de que se confirme el balotaje contra Flavio Bolsonaro.

Venezuela:la Unión Europea pide aprovechar el regreso de María Corina Machado para impulsar un diálogo que lleve a elecciones libres

Donald Trump insultó a Noruega por no recibir el Premio Nobel de la Paz:“País de mierd...”

Irán y los países del pacto de La Meca acordaron seguir dialogando sobre seguridad regional