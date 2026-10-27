David Geli, chef, sobre la tortilla de papas: “Para que quede mucho más cremosa hay que batir los huevos con una cuchara” Foto: Gemini

La tortilla de papas es uno de los platos más emblemáticos de la cocina española y, a la vez, uno de los que más debates genera. Más allá de la eterna discusión sobre si lleva o no cebolla, hay un detalle en la preparación que puede marcar la diferencia en la textura final: la forma de batir los huevos.

El chef David Geli, referente en redes sociales por sus recetas y consejos sobre tortillas, aseguró que el secreto para lograr una tortilla más cremosa está en dejar de lado el tenedor y optar por una cuchara al batir los huevos.

Por qué batir los huevos con cuchara cambia la textura de la tortilla

Según Geli, el error más común es batir los huevos con demasiada fuerza usando un tenedor, lo que incorpora aire y genera espuma en la mezcla. “Si batís un huevo con un tenedor, lo que harás es romper mucho el huevo, crear espuma y meterle aire”, explicó el cocinero.

Tortilla de papa. Foto: Freepik

En cambio, al mezclar los huevos con una cuchara y movimientos suaves, se logra integrar la clara y la yema sin sumar aire extra. “Si lo batimos con una cuchara no romperemos tanto el huevo y nos quedará una tortilla mucho más cremosa”, detalló Geli.

Este consejo no solo sirve para la tortilla de papas: también puede aplicarse a otras preparaciones con huevo, como la tortilla francesa o los huevos revueltos, donde la textura depende en gran parte de cómo se trabaja la mezcla antes de cocinarla.

La importancia de la variedad de papa y el control de la cocción

Además del batido, Geli remarcó que la elección de la papa es clave. En una entrevista, recomendó la variedad Monalisa, muy utilizada en España para este plato. “No hay patata mejor, para mí, que la Monalisa”, afirmó el chef, aunque también destacó que “lo más importante para hacer una buena tortilla es el huevo”.

Para lograr una cocción pareja, aconsejó usar papas de tamaño similar, pelarlas y cortarlas en rodajas finas. El proceso de cocción también requiere atención: Geli comienza con el aceite a 180 °C durante cinco minutos y luego baja la temperatura para que las papas se ablanden sin dorarse demasiado rápido, continuando la cocción unos 20 minutos más.

Una vez tiernas, las papas se escurren y se mezclan con los huevos batidos suavemente. El último paso es cuajar la mezcla en una sartén caliente y darla vuelta cuando la base esté firme, ajustando el tiempo según el grosor y el punto de cocción deseado.

Los detalles que hacen la diferencia en la tortilla de papas

El método de David Geli suma un nuevo truco a la lista de secretos para una tortilla perfecta: batir los huevos con suavidad y una cuchara. A esto se suman la elección de la papa adecuada, el corte parejo y el control de la temperatura durante la cocción.

Así, pequeños cambios en la técnica pueden transformar una receta tradicional y lograr una tortilla de papas cremosa, jugosa y con la textura ideal para conquistar cualquier mesa.