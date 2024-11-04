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Inteligencia artificial: más de la mitad de los docentes universitarios la utilizan para diseñar propuestas educativas

Una encueta realizada en El Salvador reveló que la herramienta es ampliamente utilizada en el ámbito pedagógico.

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El 54% de los docentes universitarios utiliza IA. Foto: NA.
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El auge de la inteligencia artificial es una realidad que invade cada uno de los sectores de la vida cotidiana y una encuesta reciente así lo demostró. Un sondeo organizado por la Universidad Autónoma de Santa Ana, en El Salvador, reveló que el 54,3% de los docentes ya usa esta herramienta para el diseño de propuestas de enseñanza.

La inteligencia artificial es una herramienta omnipresente que es utilizada tanto para tareas personales como pedagógicas. Mariana Gild, secretaria académica del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT), indicó que “esto refleja un cambio, ya que hace pocos meses su uso era mayormente exploratorio”.

Inteligencia Artificial buscando trabajo. Foto: IA.
Inteligencia Artificial buscando trabajo. Foto: IA.

La inteligencia artificial tiene un rol preponderante en la educación. Foto: IA.

Además, el 97% de los encuestados cree que sus estudiantes emplean herramientas como ChatGPT para resolver trabajos prácticos, lo que obliga a plantear “la necesidad urgente de repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje”, explica.

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Por un lado, este escenario entraña un riesgo de “dependencia intelectual” de las herramientas tecnológicas. “Si bien la preocupación por el plagio ha disminuido, se destaca la falta de reflexión crítica y la pérdida de habilidades de estudio independiente. La pregunta ya no es cómo evitar que los estudiantes usen IA, sino cómo integrarla de manera responsable”, dijo Gild.

¿La inteligencia artificial ayuda o es un amenaza?

Siempre que se habla de inteligencia artificial se plantea la duda respecto a si debe ser considerada como un colaborador o como un peligro. Según explica la secretaria académica, “la IA debe ser vista como un copiloto, más que como una amenaza. Pero es necesario preparar a los estudiantes no sólo para usar estas herramientas, sino para comprender su funcionamiento y desarrollarse profesionalmente en un mundo donde la IA es parte fundamental”.

Igualmente, esta duda es pertinente debido a que la incorporación de la IA plantea desafíos pedagógicos, relacionados a cómo diseñar evaluaciones significativas en un contexto donde el acceso a la información es inmediato o el simple hecho de preguntarse si es relevante seguir pidiendo a los estudiantes tareas basadas en la memorización de datos.

“La clave está en fomentar estrategias innovadoras, como la utilización de IA para la investigación en clase, la elaboración colaborativa de contenidos entre estudiantes y sistemas inteligentes, y la evaluación mediante la comparación entre producciones humanas y automáticas. La idea es transformar la IA en una herramienta de aprendizaje activo, y que los alumnos no sólo reciban información, sino que la cuestionen y produzcan nuevo conocimiento”, reflexiona la experta.

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