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Apple lanzó la MacBook Pro táctil desde US$2.899: furor por la vuelta del logo iluminado después de 10 años

La compañía presentó modelos de 14 y 16 pulgadas con pantalla OLED, chips M5 Pro y M5 Max y hasta 24 horas de batería que saldrán a la venta en noviembre.

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Apple lanzó la MacBook Pro táctil
Apple lanzó la MacBook Pro táctil. Foto: Applesfera
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Apple presentó su nueva MacBook Pro con pantalla táctil, una característica inédita en sus computadoras portátiles, y recuperó el clásico logo de la manzana iluminado que había desaparecido de esta línea en 2016. El lanzamiento realizado este miércoles 28 de octubre incluye modelos de 14 y 16 pulgadas, procesadores M5 Pro y M5 Max y precios desde US$2.899 en Estados Unidos. Según el comunicado oficial de la compañía, las reservas comenzaron el mismo día de la presentación y las primeras unidades estarán disponibles el 6 de noviembre.

Cómo funciona la pantalla táctil de la nueva MacBook Pro de Apple

La principal novedad es la incorporación de una pantalla PROLED XDR con tecnología OLED en tándem, que permite utilizar los dedos para interactuar directamente con el sistema operativo macOS 27.

Los usuarios podrán desplazarse por páginas web, ampliar fotografías, arrastrar archivos y organizar ventanas mediante gestos. Apple explicó que esta tecnología funciona junto con el teclado y el trackpad, que continúan formando parte del equipo.

Apple lanzó la MacBook Pro táctil
Apple lanzó la MacBook Pro táctil. Foto: Applesfera

La pantalla alcanza 2.000 nits de brillo máximo, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y una relación de contraste de 10.000.000:1. También incorpora compatibilidad con los espacios de color P3 y Adobe RGB, destinados especialmente a trabajos de diseño, fotografía y edición audiovisual.

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Otra de las modificaciones es la llegada de Dynamic Island, una función conocida por los usuarios de iPhone que permite acceder a notificaciones, actividades en directo y herramientas del sistema.

Por qué Apple recuperó el logo iluminado después de 10 años

La nueva MacBook Pro recuperó uno de los elementos visuales más reconocibles de las computadoras de Apple: la manzana iluminada en la parte posterior de la pantalla. Ese diseño desapareció de las MacBook Pro en 2016, cuando la compañía introdujo una renovación de su línea de computadoras y reemplazó el logo luminoso por uno metálico.

Su regreso se produjo una década después acompañado por un equipo más delgado y liviano. Según Apple, el modelo de 14 pulgadas pesa aproximadamente 1,38 kilos, mientras que el de 16 pulgadas alcanza 1,82 kilos.

En cuanto al rendimiento, los nuevos procesadores permiten configuraciones de hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento. La empresa también anunció hasta 24 horas de autonomía, aunque la duración efectiva depende del uso.

Apple lanzó la MacBook Pro táctil
Apple lanzó la MacBook Pro táctil. Foto: Applesfera

Cuánto cuesta la nueva MacBook Pro y cuándo estará disponible en Argentina

Apple confirmó cuatro precios iniciales para Estados Unidos, según el tamaño de pantalla y el procesador elegido:

  • MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Pro: US$2.899.
  • MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Pro: US$3.399.
  • MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Max: US$4.499.
  • MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Max: US$4.799.

La preventa comenzó el 28 de octubre, mientras que la comercialización está prevista para el viernes 6 de noviembre de 2026 en Estados Unidos y otros mercados seleccionados.

Por el momento, Apple no comunicó una fecha oficial de llegada ni precios específicos para Argentina. Los valores anunciados corresponden al mercado estadounidense y no incluyen los eventuales costos adicionales de importación y comercialización local.

La compañía también confirmó que las aplicaciones profesionales de su ecosistema recibirán actualizaciones para aprovechar los nuevos controles táctiles durante noviembre.

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