CyberMonday 2026: las estafas virtuales más comunes durante los 3 días de descuentos y cómo evitar caer en ellas

Consejos para evitar estafas virtuales en el CyberMonday. Foto: Freepik

El CyberMonday 2026 es una oportunidad para acceder a productos con descuentos y promociones especiales, pero también representa un escenario en el que pueden aumentar las estafas virtuales. El mayor movimiento de compras por internet suele ser aprovechado por los ciberdelincuentes para engañar a los consumidores. Por eso, es importante tomar precauciones antes de realizar una operación, verificar los sitios web y utilizar medios de pago seguros.

Durante los tres días del evento, del 2 al 4 de noviembre, se espera un importante movimiento en las plataformas de comercio electrónico. Este contexto también puede ser aprovechado para llevar adelante distintos fraudes digitales. Una de las modalidades más frecuentes es el phishing, mediante el cual los usuarios reciben correos electrónicos, mensajes o enlaces falsos que imitan la identidad de marcas y tiendas reconocidas.

Para evitar caer en estas trampas, se recomienda no ingresar a enlaces desconocidos ni descargar archivos adjuntos sospechosos. Lo más seguro es acceder directamente a las páginas oficiales de las marcas o comercios para comprobar si las promociones o los avisos recibidos son legítimos.

¿Qué hacer si fuiste víctima de una estafa durante el CyberMonday? Foto: -

Otra medida importante es revisar cuidadosamente el remitente de los correos electrónicos. Los ciberdelincuentes suelen utilizar direcciones muy similares a las originales, con pequeñas modificaciones en las letras o dominios falsos, para generar confusión y hacer que los mensajes parezcan auténticos.

Qué hacer si fuiste víctima de una estafa durante el CyberMonday

En caso de sospechar que se fue víctima de un fraude digital, es fundamental actuar rápidamente. El primer paso es comunicarse con el banco o la entidad emisora de la tarjeta para informar lo sucedido, desconocer los movimientos que correspondan y solicitar el bloqueo del medio de pago si fuera necesario.

Además, se puede realizar la denuncia policial para dejar constancia del hecho y permitir que se investigue lo ocurrido. Si se produjo el acceso no autorizado a una computadora o a información personal, también es importante cambiar las contraseñas desde un dispositivo seguro y proteger las cuentas que puedan haber quedado comprometidas.

Qué hacer si fuiste víctima de una estafa durante el CyberMonday. Foto: Imágenes ilustrativas

CyberMonday 2026: las novedades de esta edición

Una de las principales incorporaciones será la ampliación de las herramientas para facilitar la búsqueda de productos y promociones. El sitio oficial contará con nuevas secciones y dinámicas de MegaOfertas, diseñadas para que los usuarios puedan personalizar su experiencia según sus intereses.

Entre las funcionalidades disponibles se destacan los filtros por precio, talles, colores y cuotas sin interés, además de las comparaciones de precios, las marcas destacadas y las promociones en vivo.

También estará disponible Cybot, un asistente conversacional desarrollado con inteligencia artificial (IA) que ayudará a encontrar productos, marcas y alternativas de compra de manera más ágil. El objetivo es simplificar la navegación durante las jornadas de descuentos y facilitar el acceso a las ofertas que mejor se adapten a las necesidades de cada consumidor.