Para sorprender a la familia: ideas fáciles para decorar tu mesa de Navidad y escapar de lo tradicional

Descubrí cuál es la nueva moda para vivir unas fiestas distintas y convertir la cena en una experiencia inolvidable. Cuáles son los infaltables de este año.

Cena de Navidad y Año Nuevo. Foto: Freepik IA.

Se acerca el mes de diciembre y las familias ya empiezan a pensar en cómo decorar el hogar para celebrar una de las épocas más esperadas del año: la Navidad. Este año, una nueva forma de decorar se impone con fuerza y promete cambiar por completo el clima de la celebración, dándole otra sensación a la tradicional mesa navideña.

La decoración navideña de 2025 deja atrás los clásicos manteles rojos y verdes de un solo tono. La clave es romper con la uniformidad y apostar por mesas temáticas, con colores inusuales como el rosa, el azul nórdico o el cobre, o con decoraciones minimalistas y rústicas.

Mesa navideña. Foto: unsplash

Además, la nueva tendencia exige que estas decoraciones reflejen la personalidad del anfitrión y se mezclan texturas, materiales y distintos elementos para salir de lo tradicional, pero sin perder el foco de lo importante: la celebración navideña.

Navidad 2025: las nuevas tendencias para la decoración de la mesa

La clave de esta nueva tendencia está en sumar elementos naturales para crear una atmósfera acogedora donde cada invitado se sienta especial.

Centros de mesa protagonistas: La tendencia marca un gran giro hacia las velas de diferentes alturas, ramas naturales (pino, eucalipto), piñas y adornos hechos a mano.

Tierra en la mesa: se mezclan flores secas, pequeñas ramitas de pino y hasta frutas frescas (como granadas o cítricos) con luces LED cálidas.

Vajilla vintage : los platos y copas se combinan en diferentes estilos y colores para lograr un efecto único y súper cálido, lejos de los juegos de vajilla idénticos.

Textiles con estampa: el toque final lo dan las servilletas de tela estampadas (a cuadros, con motivos botánicos, o jacquard) que añaden un patrón visual interesante.

Mesa navideña, brindis. Foto: Freepik AI

La ambientación del hogar, un factor clave para esta Navidad

La idea, entonces, es reemplazar los típicos jarrones de centro de mesa por bandejas decorativas. El truco es sencillo: colocar sobre ellas una esponja floral humedecida y cubrirla con follaje verde.

Acá se pueden incluir plantas como eucalipto, ramas de coníferas y también pequeñas iluminaciones para darle un toque sutil.

El resultado es un centro de mesa al natural y hasta logra un aire de sofisticación impensado al principio.

Incluso, si se lo quiere personalizar, se pueden sumar flores secas, piñas o velas. Lo que la imaginación ofrezca, allí está la respuesta.

Nueva tendencia del árbol de Navidad Foto: GROK

El árbol de Navidad también puede acondicionarse de tal manera para que quede hermoso sin gastar de más. Es que se lo puede renovar intercalando ramas naturales o secas entre los adornos tradicionales, lo que le da mayor frondosidad y un aspecto rústico más propio de la celebración.

Otro truco sencillo, ya refiriéndonos a la mesa navideña, es decorar los respaldos de las sillas con pequeños ramos de hojas verdes atados con cintas rojas o doradas.