Pre-shampoo antes del gym: la tendencia viral que promete proteger el pelo del frizz y la resequedad

Cómo cuidar el pelo en el gym. Foto: Freepik.

¿Entrenás seguido y después sentís que tu pelo quedó hecho un desastre? Seco, con frizz, sin brillo y a veces hasta con olor raro. El cuidado capilar es muy importante en todos los momentos del día y por eso, la nueva tendencia del pre-shampoo antes de ir al gimnasio se volvió viral.

No se trata solamente de una sugerencia de los influencers, sino que tiene una comprobación científica detrás. De hecho, según un estudio de Svenson, el 95% de las personas reconoce haberse hecho tratamientos capilares y el motivo principal es la caída del cabello, la apariencia y hasta la alopecia. Esto se traduce en más búsquedas de soluciones rápidas para cuidar el pelo.

La importancia delpre-shampoo antes de hacer actividad física Foto: Freepik.

Además, está comprobado científicamente que, cuando entrenamos, las glándulas sudoríparas del cuero cabelludo largan sudor para bajar la temperatura del cuerpo. Ese sudor está compuesto casi en un 99% de agua, pero también trae sales (sodio, potasio), ácido láctico, urea y otras sustancias que podrían dañar la fibra capilar.

¿Qué es el pre-shampoo y por qué es tendencia?

El pre-shampoo (o pre-champú) es un tratamiento que aplicamos antes del lavado normal. Funciona como una barrera protectora: hidrata, nutre y sella la cutícula para que el pelo sufra menos durante el lavado y durante el día.Y cuando lo usás antes de ir al gym, se convierte en un verdadero escudo anti-sudor.

Según Mayo Clinic, el sudor tiene potasio, sodio y ácido láctico, sustancias que podrían resecar el pelo y la fibra capilar, dando como resultado mucho más frizz y hasta riesgos de rotura o pérdida de pelo. Además, durante los entrenamientos abundantes, se levanta la cutícula, haciendo que el cabello se vea más áspero, opaco y poroso.

¿Cuál es la importancia del pre-shampoo para nutrir el pelo? Foto: Pinterest

Por otro lado, el sudor crea un ambiente húmedo y cálido que favorece hongos como la Malassezia (la que genera caspa y picazón); además, mezclado con el sebo, puede generar una sensación de pelo sucio y pesado, dañando así la fibra capilar durante la ducha.

Usar pre-shampoo antes de entrenar: una alternativa práctica para quienes realizan actividades de alta intensidad

Crea una barrera protectora que reduce el contacto directo del sudor con el cabello. Además, el calor generado durante la actividad física favorece una mejor absorción del producto, potenciando sus beneficios gracias a un efecto similar al de un sauna natural. Al momento de lavarlo, se necesita menos cantidad de shampoo y menos fricción para eliminar los residuos acumulados.

Otro de sus beneficios es que ayuda a conservar la hidratación, la suavidad y el brillo del cabello, incluso en personas que entrenan de manera frecuente, entre cuatro y cinco veces por semana. Por eso, se convirtió en una alternativa práctica para quienes realizan actividades de alta intensidad como crossfit, running, entrenamiento funcional o cualquier disciplina que implique una gran transpiración. Es la combinación perfecta entre vida activa y melena impecable.

Lavarse el pelo. Foto: Freepik.

Cómo armar tu rutina pre-gym (paso a paso)

Antes de salir de casa: Aplicá el pre-shampoo o una mascarilla hidratante desde raíces a puntas. Dejá actuar mientras te cambiás y vas para el gym. Entrená normal. Al volver: lavá con tu champú habitual + mascarilla.

Incorporar este hábito antes de entrenar puede marcar una gran diferencia en el cuidado del cabello. Al actuar como una capa protectora frente al sudor y aprovechar el calor corporal para potenciar la absorción de los nutrientes, ayuda a mantener la hidratación, el brillo y la salud capilar incluso en quienes realizan actividad física de manera frecuente. Una solución simple y efectiva que cada vez suma más adeptos entre quienes buscan cuidar su pelo sin renunciar al ejercicio.