Ni planchita ni secador arruinarán tu pelo: así se usa correctamente el protector térmico

Los peligros del secador de pelo. Foto: Freepik

El secador, la planchita y la buclera son grandes aliados para lograr un peinado perfecto, pero sin embargo, su uso frecuente puede debilitar la fibra capilar del cabello, ya que el calor no es el mejor de los amigos. De hecho, la exposición constante a altas temperaturas favorece la resequedad, el quiebre y la pérdida de brillo.

Para minimizar estos efectos, los especialistas recomiendan incorporar un protector térmico a la rutina de cuidado capilar. Este producto crea una barrera sobre la fibra del cabello que ayuda a distribuir el calor de manera más uniforme y disminuye el daño provocado por las herramientas térmicas.

Cuál es el producto que hay que ponerse antes de plancharse el pelo. Foto: Freepik

Sin embargo no alcanza simplemente con aplicarlo, sino que la forma de utilizarlo también influye en su eficacia. Una aplicación incorrecta puede dejar zonas del cabello sin protección y reducir considerablemente sus beneficios.

Por qué es importante usar protector térmico

El calor excesivo altera la estructura de la fibra capilar y puede deteriorar la cutícula, la capa externa que protege el cabello. Como consecuencia, el pelo pierde resistencia, elasticidad y brillo, además de volverse más propenso al quiebre y al frizz.

El protector térmico actúa formando una película protectora alrededor del cabello, lo que ayuda a disminuir la deshidratación causada por las altas temperaturas. Además, muchos de estos productos contienen ingredientes hidratantes que aportan suavidad y facilitan el peinado.

Cómo usas protector térmico. Foto: Freepik.

Su uso está recomendado cada vez que se emplean herramientas como secadores, planchitas o rizadores, e incluso durante exposiciones prolongadas al sol.

Paso a paso: cómo aplicar correctamente el protector térmico

Para que el producto cumpla realmente su función, los especialistas aconsejan seguir estos pasos:

Retirar primero el exceso de agua con una toalla, sin frotar el cabello. Debe quedar húmedo, pero no empapado.

Dividir el pelo en dos o tres secciones para aplicar el protector de manera uniforme.

Pulverizar o distribuir el producto a unos 15 o 20 centímetros de distancia, asegurándose de cubrir todo el largo del cabello.

Peinar para repartir el protector de forma homogénea.

Esperar unos segundos para que el producto se adhiera correctamente a la fibra capilar antes de utilizar el secador o la planchita.

Los expertos también recomiendan evitar temperaturas excesivamente altas y no pasar varias veces la plancha sobre el mismo mechón, ya que esto incrementa el riesgo de daño.

Secador de pelo.

Uno de los errores más frecuentes es aplicar el protector solo sobre la capa superficial del cabello. Esto deja sin protección las zonas internas, que también reciben calor durante el peinado. Por otro lado, también es desacertado utilizar herramientas térmicas inmediatamente después de colocar el producto. Darle unos segundos para actuar mejora su capacidad protectora.

Por último, aunque el protector térmico ayuda a reducir el daño, no lo elimina por completo. Por eso, lo ideal es combinar su uso con temperaturas moderadas, tratamientos hidratantes y limitar el uso diario de herramientas de calor para mantener un cabello fuerte, suave y brillante.