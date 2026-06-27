Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Ni planchita ni secador arruinarán tu pelo: así se usa correctamente el protector térmico

Antes de planchar el pelo o usar la buclera, aplicar este producto ayudará a mantenerlo sano, reducir el frizz y proteger la fibra capilar. Paso a paso, cómo hacerlo.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los peligros del secador de pelo.
Los peligros del secador de pelo. Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El secador, la planchita y la buclera son grandes aliados para lograr un peinado perfecto, pero sin embargo, su uso frecuente puede debilitar la fibra capilar del cabello, ya que el calor no es el mejor de los amigos. De hecho, la exposición constante a altas temperaturas favorece la resequedad, el quiebre y la pérdida de brillo.

Para minimizar estos efectos, los especialistas recomiendan incorporar un protector térmico a la rutina de cuidado capilar. Este producto crea una barrera sobre la fibra del cabello que ayuda a distribuir el calor de manera más uniforme y disminuye el daño provocado por las herramientas térmicas.

Cuál es el producto que hay que ponerse antes de plancharse el pelo. Foto: Freepik

Sin embargo no alcanza simplemente con aplicarlo, sino que la forma de utilizarlo también influye en su eficacia. Una aplicación incorrecta puede dejar zonas del cabello sin protección y reducir considerablemente sus beneficios.

Por qué es importante usar protector térmico

El calor excesivo altera la estructura de la fibra capilar y puede deteriorar la cutícula, la capa externa que protege el cabello. Como consecuencia, el pelo pierde resistencia, elasticidad y brillo, además de volverse más propenso al quiebre y al frizz.

Contenido Recomendado

Pre-shampoo antes del gym:la tendencia viral que promete proteger el pelo del frizz y la resequedad

Pre-shampoo antes del gym: la tendencia viral que promete proteger el pelo del frizz y la resequedad

No es por el shampoo:el error que muchas cometen al lavarse el pelo y que acelera la caída capilar

No es por el shampoo: el error que muchas cometen al lavarse el pelo y que acelera la caída capilar

El protector térmico actúa formando una película protectora alrededor del cabello, lo que ayuda a disminuir la deshidratación causada por las altas temperaturas. Además, muchos de estos productos contienen ingredientes hidratantes que aportan suavidad y facilitan el peinado.

Cómo usas protector térmico. Foto: Freepik.

Su uso está recomendado cada vez que se emplean herramientas como secadores, planchitas o rizadores, e incluso durante exposiciones prolongadas al sol.

Paso a paso: cómo aplicar correctamente el protector térmico

Para que el producto cumpla realmente su función, los especialistas aconsejan seguir estos pasos:

  • Retirar primero el exceso de agua con una toalla, sin frotar el cabello. Debe quedar húmedo, pero no empapado.
  • Dividir el pelo en dos o tres secciones para aplicar el protector de manera uniforme.
  • Pulverizar o distribuir el producto a unos 15 o 20 centímetros de distancia, asegurándose de cubrir todo el largo del cabello.
  • Peinar para repartir el protector de forma homogénea.
  • Esperar unos segundos para que el producto se adhiera correctamente a la fibra capilar antes de utilizar el secador o la planchita.

Los expertos también recomiendan evitar temperaturas excesivamente altas y no pasar varias veces la plancha sobre el mismo mechón, ya que esto incrementa el riesgo de daño.

Secador de pelo. Foto Freepik
Secador de pelo.

Uno de los errores más frecuentes es aplicar el protector solo sobre la capa superficial del cabello. Esto deja sin protección las zonas internas, que también reciben calor durante el peinado. Por otro lado, también es desacertado utilizar herramientas térmicas inmediatamente después de colocar el producto. Darle unos segundos para actuar mejora su capacidad protectora.

Por último, aunque el protector térmico ayuda a reducir el daño, no lo elimina por completo. Por eso, lo ideal es combinar su uso con temperaturas moderadas, tratamientos hidratantes y limitar el uso diario de herramientas de calor para mantener un cabello fuerte, suave y brillante.

PeloModaTendencia
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

“Sos una persona íntegra y valiosa”:el mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni

“Sos una persona íntegra y valiosa”: el mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni

Manuel Adorni renunció y dejó de ser el jefe de Gabinete del Gobierno

Histórico avance de la Fuerza Aérea Argentina:pilotos nacionales ya vuelan solos los F-16

El Gobierno define el futuro de Manuel Adorni con Diego Santilli como posible reemplazo

Economía

Guía de salarios:cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Guía de salarios: cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Aguinaldo junio 2026 para estatales:provincia por provincia, cuándo se cobra y qué fechas ya están confirmadas

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

Aguinaldo de junio 2026:hasta qué fecha tienen tiempo de pagarlo

Internacionales

Terremoto en Venezuela:el número de víctimas fatales se acerca a los 1.000 y se viven horas cruciales para el rescate de sobrevivientes

Terremoto en Venezuela: el número de víctimas fatales se acerca a los 1.000 y se viven horas cruciales para el rescate de sobrevivientes

Alberto Núñez Feijóo volvió a apuntar contra Pedro Sánchez y espera que Cataluña sea “la llave” para sacarlo del Gobierno español

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”:el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años

Tristeza en el fútbol:encontraron muerto a un jugador de la Selección Sub 20 de Venezuela tras los terremotos