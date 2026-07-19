Hasta qué hora se puede estirar la final de Argentina ante España: el cronograma en caso de que haya alargue y penales

Lionel Messi Foto: REUTERS

El partido más esperado de la Mundial 2026 ya está en marcha y los fanáticos de la Selección Argentina empiezan a sacar cuentas no solo de lo que pueda ocurrir en el campo de juego, sino también del reloj. Con el inicio pautado para las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la gran incógnita de la tarde para coordinar los festejos o la vuelta a casa gira en torno a cuánto puede extenderse la definición ante España en caso de que la paridad obligue a disputar tiempo suplementario o la tanda de penales.

A qué hora termina la final entre Argentina y España

Según los cálculos logísticos habituales para este tipo de eventos de alta competencia, el encuentro finalizaría alrededor de las 18 si logra resolverse dentro de los 90 minutos reglamentarios. Sin embargo, para esta edición hay que contemplar variables extra como la ambiciosa puesta en escena del show de entretiempo -programado para pasadas las 16:45- y los habituales minutos de adición por revisiones del VAR, lo que podría estirar el final del tramo regular un poco más de lo habitual.

En caso de que persista el empate, el reglamento de la FIFA estipula una prórroga inmediata de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si el campeón del mundo se define en esa media hora de alargue, las estimaciones oficiales prevén que la consagración se concrete cerca de las 18:30. Este escenario alteraría los planes de las transmisiones en vivo y de los puntos de encuentro comunitarios, que deberán mantener sus pantallas encendidas durante la tarde.

¿España o Argentina gana el Mundial 2026? Foto: REUTERS.

Por último, si la paridad absoluta se mantiene y el bicampeonato de la Argentina debe dirimirse desde los doce pasos, el desenlace definitivo en la tanda de penales se proyecta aproximadamente para las 18:45. A este cronograma tentativo habrá que sumarle luego la ceremonia oficial de premiación y la entrega de la Copa de la FIFA, un momento que los hinchas esperan vivir con euforia en las calles y que estirará las transmisiones hasta entrada la noche del domingo.