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Raviolón XL relleno de ternera braseada y queso fundido: el nuevo plato que promete conquistar a los amantes de las pastas

El creador del Volcán de Ñoquis lanzó una nueva apuesta en sus locales pensada para los fanáticos de las pastas y la cocina italiana.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Gran Brasato Raviolo de Monti.
Gran Brasato Raviolo de Monti. Foto: Monti
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Monti, el primer fast food de pastas de Argentina y creador del icónico Volcán de Ñoquis, presentó una nueva incorporación a su menú que busca conquistar a los fanáticos de la cocina italiana: el Gran Brasato Raviolo. Se trata de un raviolón de gran tamaño, relleno de ternera braseada y con un centro de queso reggiano fundido, servido con una salsa de manteca y salvia. La propuesta se suma a otros platos que ya se convirtieron en clásicos de la marca, como el Volcán de Ñoquis, el viral Mac and Cheese y la pasta con milanesa.

Gran Brasato Raviolo de Monti. Foto: Monti.

El Gran Brasato Raviolo estará disponible en una edición limitada únicamente los fines de semana en las 10 sucursales de Monti. El plato tiene un valor de $25.000, mientras que el combo con una Coca-Cola puede conseguirse por $27.000.

Gran Brasato Raviolo de Monti. Foto: Monti.

La historia de Monti

Monti está en el mercado desde el 2019 y es líder indiscutido del segmento de pastas en las Apps de Delivery. Desde sus redes sociales han creado un público súper fanático de este plato y sobre todo del concepto de venderlo como en un fast food.

La marca es la creadora del famoso “Volcán de Ñoquis”, que es furor en todas las sucursales: un exquisito pan casero de masa madre, relleno de ñoquis artesanales, acompañados del clásico tuco Monti y una “erupción” de queso mozzarella.

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El Volcán & Cheese de Monti. Foto: prensa Monti.

Los fines de semana y los 29 se hacen largas filas de “pasta lovers” ansiosos por probarlo. Además, Monti cuenta con propuestas muy interesantes como los Ravioles de Batata Caramelizada o la Lasagna Monti. También tiene combos especiales y el “Menú de la semana” con valores súper accesibles.

Destacándose por su propuesta gastronómica variada, Monti es ideal para quienes buscan sabores auténticos y platos reconfortantes. Su carta incluye opciones para todos los paladares, desde pastas personalizables hasta sándwiches y ensaladas.

Las sucursales de Monti

Monti tiene 10 sucursales:

  1. El local original de Boedo (Av. Boedo 797)
  2. Colegiales (Federico Lacroze 2699)
  3. Villa Crespo (Av. Corrientes 4802)
  4. Agronomía (Av. Salvador María del Carril 2900)
  5. Barrio Norte (Arenales 2659)
  6. Caballito (Gavilán 1079)
  7. Barracas (Brandsen 1419)
  8. San Miguel (Av. León Gallardo 294)
  9. Núñez (Av. San Isidro Labrador 4122)
  10. Mataderos (Av. Juan Bautista Alberdi 6353)
GastronomíaComidaRestaurante
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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