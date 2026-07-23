Raviolón XL relleno de ternera braseada y queso fundido: el nuevo plato que promete conquistar a los amantes de las pastas

Gran Brasato Raviolo de Monti. Foto: Monti

Monti, el primer fast food de pastas de Argentina y creador del icónico Volcán de Ñoquis, presentó una nueva incorporación a su menú que busca conquistar a los fanáticos de la cocina italiana: el Gran Brasato Raviolo. Se trata de un raviolón de gran tamaño, relleno de ternera braseada y con un centro de queso reggiano fundido, servido con una salsa de manteca y salvia. La propuesta se suma a otros platos que ya se convirtieron en clásicos de la marca, como el Volcán de Ñoquis, el viral Mac and Cheese y la pasta con milanesa.

Gran Brasato Raviolo de Monti. Foto: Monti.

El Gran Brasato Raviolo estará disponible en una edición limitada únicamente los fines de semana en las 10 sucursales de Monti. El plato tiene un valor de $25.000, mientras que el combo con una Coca-Cola puede conseguirse por $27.000.

Gran Brasato Raviolo de Monti. Foto: Monti.

La historia de Monti

Monti está en el mercado desde el 2019 y es líder indiscutido del segmento de pastas en las Apps de Delivery. Desde sus redes sociales han creado un público súper fanático de este plato y sobre todo del concepto de venderlo como en un fast food.

La marca es la creadora del famoso “Volcán de Ñoquis”, que es furor en todas las sucursales: un exquisito pan casero de masa madre, relleno de ñoquis artesanales, acompañados del clásico tuco Monti y una “erupción” de queso mozzarella.

El Volcán & Cheese de Monti. Foto: prensa Monti.

Los fines de semana y los 29 se hacen largas filas de “pasta lovers” ansiosos por probarlo. Además, Monti cuenta con propuestas muy interesantes como los Ravioles de Batata Caramelizada o la Lasagna Monti. También tiene combos especiales y el “Menú de la semana” con valores súper accesibles.

Destacándose por su propuesta gastronómica variada, Monti es ideal para quienes buscan sabores auténticos y platos reconfortantes. Su carta incluye opciones para todos los paladares, desde pastas personalizables hasta sándwiches y ensaladas.

Las sucursales de Monti

Monti tiene 10 sucursales: