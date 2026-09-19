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Es una planta que la podés regalar el 21 de septiembre, la ponés en una maceta y te va a dar flores amarillas en tu balcón: tolera el sol y necesita poco riego

Es resistente al sol, necesita poco riego y florece con intensidad en los meses cálidos. Una opción original para regalar el 21 de septiembre y sumar color al hogar.

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Es una planta que la podés regalar el 21 de septiembre.
Es una planta que la podés regalar el 21 de septiembre. Foto: Gemini
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Si querés sorprender con un regalo distinto este Día de la Primavera, la gazania es una de las plantas más recomendadas para sumar color y vida al balcón. Esta especie de crecimiento bajo se adapta muy bien a las macetas y se destaca por sus flores similares a las margaritas, que pueden ser de un amarillo intenso.

La Gazania rigens necesita estar ubicada en un lugar con sol pleno para crecer y florecer a pleno. Sus flores se abren cuando reciben luz solar directa y suelen cerrarse cuando está nublado, hay poca luz o llega la noche. Por eso, un balcón luminoso es el espacio ideal para cultivarla y disfrutar de su colorido.

Cuidados básicos: poco riego y mucho sol

Uno de los puntos fuertes de la gazania es que no requiere riego constante. Según la Royal Horticultural Society (RHS), lo mejor es plantarla en un sustrato bien drenado y regarla solo durante períodos prolongados de sequía. En maceta, conviene controlar que el sustrato no quede completamente seco por mucho tiempo, pero tampoco necesita agua todos los días.

La gazania es perfecta para patios y recipientes, y existen variedades con flores completamente amarillas, además de otras combinaciones de amarillo, naranja y rojo. Algunas pueden alcanzar entre 10 y 50 centímetros de altura y tienen un crecimiento extendido, lo que las hace ideales para decorar macetas en el balcón.

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La gazania se adapta especialmente bien a los espacios soleados y relativamente secos.
La gazania aparece como una alternativa atractiva para quienes prefieren una planta viva y duradera. Foto: Wikimedia Commons

Cómo plantar y mantener la gazania en el balcón

Para plantar una gazania, lo más importante es elegir una maceta con agujeros de drenaje y usar un sustrato que permita que el exceso de agua salga fácilmente. Después, hay que ubicarla en el sector más soleado del balcón y evitar los lugares donde quede siempre a la sombra.

Con estos cuidados simples, la gazania puede convertirse en una opción práctica y vistosa para regalar el 21 de septiembre y sumar flores amarillas al balcón durante los meses de calor. Además, si retirás las flores marchitas a medida que aparecen, vas a ayudar a que la planta siga floreciendo por más tiempo.

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