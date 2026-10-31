Cómo evitar que las hojas de la lengua de suegra se doblen cuando crecen demasiado Foto: Gemini

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y su bajo mantenimiento. Sin embargo, con el tiempo, es común que algunas hojas empiecen a inclinarse, pierdan rigidez o se doblen hacia los costados, lo que suele preocupar a quienes buscan mantenerla siempre erguida y vistosa.

Aunque muchas veces se asocia este problema al tamaño de la planta, en realidad suele ser una señal de que las condiciones de crecimiento no son las ideales. La falta de luz es uno de los motivos más frecuentes: si bien la lengua de suegra puede sobrevivir en espacios poco iluminados, cuando pasa mucho tiempo sin claridad suficiente desarrolla hojas más largas y débiles, incapaces de sostenerse por sí mismas. Por eso, lo mejor es ubicarla en un lugar luminoso, con luz indirecta, y evitar los cambios bruscos de exposición al sol.

El riego también influye en la firmeza de las hojas. Esta especie almacena agua en sus hojas y no necesita que la tierra esté siempre húmeda. Si recibe demasiada agua, las raíces pueden dañarse y perder fuerza para sostener la planta. Lo recomendable es esperar a que el sustrato se seque antes de volver a regar y asegurarse de que la maceta tenga orificios de drenaje.

Poner un palito de madera en la maceta de la lengua de suegra Foto: Gemini

Qué hacer si las hojas ya están dobladas

Cuando una hoja se inclina pero todavía está firme, se puede usar un tutor o una guía para sostenerla de manera temporal. Es importante sujetarla con una cinta blanda, sin apretar ni forzar la hoja para que vuelva a quedar completamente recta. Si la hoja ya perdió su forma, es probable que no recupere su posición original: la mejoría se notará sobre todo en los brotes nuevos.

También conviene revisar la ubicación de la maceta. Si la planta recibe luz solo de un lado, tenderá a inclinarse en esa dirección. Girar el recipiente un cuarto de vuelta cada tanto ayuda a que todas las hojas reciban iluminación de manera pareja y favorece un crecimiento más equilibrado.

Cuándo trasplantar y cómo elegir la maceta adecuada

No es necesario trasplantar la lengua de suegra apenas una hoja empieza a doblarse. Esta planta prefiere macetas ajustadas y solo necesita un recipiente más grande cuando las raíces y los brotes ocupan todo el espacio o la maceta comienza a deformarse.

Si se decide cambiarla de maceta, lo ideal es elegir una apenas más grande que la anterior y usar un sustrato con buen drenaje. Así, con luz suficiente, riego moderado y un recipiente adecuado, la lengua de suegra puede desarrollar hojas nuevas más firmes y mantener su forma característica.