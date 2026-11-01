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Ni bicarbonato ni vinagre: el truco viral con papel aluminio para combatir la escarcha del freezer

Los trucos sencillos y efectivos existen y estas bolas de papel aluminio son el claro ejemplo. Cuál es el truco casero que se volvió viral y casi todos tienen en la cocina.

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Bolas de papel de aluminio en el freezer.
¿Para qué sirve meter bolas de papel de aluminio en el freezer? Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.
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Mantener el freezer libre de hielo puede convertirse en una tarea complicada, sobre todo en los modelos que no cuentan con sistema de descongelamiento automático. Sin embargo, un truco casero que se volvió viral promete hacer más sencilla la limpieza utilizando un elemento que casi todos tienen en la cocina: el papel aluminio.

Aunque a simple vista pueda parecer una solución poco convencional, este método busca reducir la adherencia del hielo a las paredes internas del electrodoméstico. De esta manera, al momento de descongelarlo, la escarcha se desprendería con mayor facilidad, permitiendo ahorrar tiempo y esfuerzo durante la limpieza.

Por qué es efectivo meter bolas de papel de aluminio al freezer

La formación de hielo en el freezer no solo reduce el espacio disponible para almacenar alimentos, sino que también puede afectar el rendimiento del electrodoméstico. Cuando se acumulan capas de escarcha, el sistema de refrigeración necesita trabajar con mayor intensidad para conservar la temperatura adecuada, lo que puede incrementar el consumo de energía.

El truco consiste en colocar bolas o láminas de papel aluminio sobre las paredes internas del freezer, especialmente en las zonas donde suele acumularse más hielo. Según quienes recomiendan este método, el aluminio dificulta que la escarcha quede adherida directamente a la superficie, por lo que luego resulta más fácil retirarla durante el proceso de descongelamiento.

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Si bien esta práctica puede simplificar la limpieza, no reemplaza el mantenimiento periódico recomendado por el fabricante ni evita por completo la formación de hielo.

Bolas de papel de aluminio en el freezer.
Cómo aplicar el truco del papel de aluminio en el freezer. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Paso a paso: cómo aplicar el truco del papel de aluminio

Para poner en práctica este método, solo se necesita un rollo de papel aluminio:

Materiales

  • Papel aluminio.
  • Tijera (opcional).

Paso a paso

  1. Cortar varios trozos de papel aluminio.
  2. Formar bolas medianas o utilizar directamente las láminas.
  3. Colocarlas sobre las paredes internas del freezer, especialmente en los sectores donde suele acumularse escarcha.
  4. Volver a acomodar los alimentos con normalidad.
  5. Revisar el estado del papel durante las limpiezas periódicas y reemplazarlo cuando sea necesario.

Qué beneficios tiene el papel de aluminio dentro del congelador

Entre las principales ventajas que destacan quienes utilizan este truco se encuentran:

  • Facilita el desprendimiento del hielo durante el deshielo.
  • Reduce el tiempo necesario para limpiar el freezer.
  • Ayuda a mantener una mejor capacidad de almacenamiento al controlar la acumulación de escarcha.
  • Puede favorecer un funcionamiento más eficiente del electrodoméstico al disminuir el esfuerzo del sistema de refrigeración.

Aunque se trata de un recurso económico y fácil de implementar, los especialistas recomiendan continuar realizando el mantenimiento habitual del freezer y seguir las indicaciones del fabricante para garantizar un funcionamiento seguro y prolongar la vida útil del equipo.

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