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Se encontraron con un jabalí perdido en medio del Paraná, lo guiaron con una soga y consiguieron rescatarlo: el emocionante video

El hecho tuvo lugar el pasado jueves 29 de octubre en horas del mediodía en Entre Ríos. Los pescadores que filmaron la situación celebraron haberle salvado la vida al animal.

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Jabalí nadando en Paraná, Entre Ríos
Jabalí nadando en Paraná, Entre Ríos Foto: Captura
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Una escena tan increíble como emocionante tuvo lugar en las últimas horas en el río Paraná, en la provincia de Entre Ríos, cuando un grupo de pescadores se encontró con un jabalí que nadaba desorientado en medio del cauce y no podía llegar hasta la costa. El hecho ocurrió el jueves 29 de octubre, cerca del mediodía, y quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa al animal intentando avanzar entre las aguas, mientras los pescadores buscan la manera de ayudarlo. Según se puede apreciar en la grabación, el jabalí había quedado alejado de la costa en un contexto de crecida del río Paraná. Esta situación climática hizo que el animal perdiera la orientación y terminara nadando sin encontrar la salida.

Rescate de jabalí en Paraná
Rescate de jabalí en Paraná, Entre Ríos. Video: X

Cómo fue el rescate del jabalí en el Río Paraná

Viendo lo que ocurría con el cerdo salvaje, los pescadores decidieron intervenir para intentar llevar al animal nuevamente hacia tierra firme. Con cuidado, buscaron la manera de marcarle un camino para que pudiera acercarse a la costa.

“Mirá al chancho en el medio del Paraná. Vamos a tirarle una soga para arrastrarlo a la costa. Con el tema de la crecida se debe haber quedado sin costa”, se escuchó decir a los pescadores.

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Acto seguido efectivamente utilizaron la soga para guiar al jabalí y conseguir que avanzara en la dirección correcta. La maniobra permitió que el animal se acercara progresivamente hasta quedar fuera del agua.

Después de varios intentos, el jabalí consiguió volver a tierra firme y ponerse a salvo. De hecho, en la filmación difundida en TikTok, se puede ver al animal subir hacia una pequeña meseta de tierra y comenzar a caminar tranquilo nuevamente.

La particular escena no tardó en llamar la atención de quienes tuvieron acceso al video. Las imágenes del animal nadando en medio del Paraná y el posterior rescate generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales, especialmente por la inesperada aparición del jabalí en medio del río.

Jabalíes
Los jabalíes fueron introducidos en 1906 en la provincia de La Pampa. Foto: EFE

Los pescadores celebraron que el jabalí regresara a tierra firme

El episodio también dejó en evidencia una situación poco habitual: un animal silvestre desorientado en medio de un río crecido y un grupo de pescadores que, al advertir el peligro, decidió buscar una forma de ayudarlo.

Así, lo que comenzó como un evento totalmente inesperado durante una jornada de pesca terminó con un rescate que permitió que el jabalí regresara a tierra firme y sobreviviera a la difícil situación.

Hacia el final del video, los pescadores se mostraron felices de haber podido ayudar al jabalí a volver a su hábitat natural. “Vamos, vamos. Ahí tocó tierra. Subí, subí. Sabés que le salvamos la vida. Se salvó el amigo”, expresaron.

Los jabalíes fueron introducidos en la Argentina en 1906 en La Pampa. Hoy en día habitante en diversas provincias y regiones del país como Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Chaco, Corrientes y Formosa. También se han avistado en el interior de Buenos Aires y en algunos zonas de la Patagonia.

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Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

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