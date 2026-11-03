comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo limpiar una olla con salsa pegada sin dañarla

Con un método simple y sin esfuerzo, se pueden eliminar los restos de comida adheridos al fondo y las paredes, sin dañar el recipiente.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo limpiar una olla con salsa pegada sin dañarla
Cómo limpiar una olla con salsa pegada sin dañarla Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Después de preparar una salsa de tomate, es habitual que queden restos pegados en el fondo y los bordes de la olla. Si esos residuos se secan, pueden volverse difíciles de sacar y muchas veces se recurre a esponjas abrasivas que terminan rayando el material. Sin embargo, existe una forma sencilla de limpiar la olla sin dañarla.

El primer paso es dejar que la olla se enfríe. Luego, conviene retirar los restos de comida sueltos con una espátula de silicona o madera. Es fundamental evitar cuchillos, tenedores o cualquier elemento metálico, sobre todo si la olla tiene revestimiento antiadherente.

El paso a paso para sacar los restos pegados sin esfuerzo

Una vez retirada la mayor parte de la salsa, hay que cubrir el fondo de la olla con agua tibia y agregar unas gotas de detergente. Se puede llevar la olla a fuego bajo durante unos minutos: el calor ayuda a ablandar la suciedad adherida y facilita la limpieza posterior. Es importante no dejar que el agua se evapore por completo.

Si después de este proceso todavía quedan manchas, lo ideal es dejar la olla en remojo durante 20 o 30 minutos con agua tibia y detergente. Luego, alcanza con pasar una esponja suave para eliminar los residuos.

Contenido Recomendado

Cómo eliminar el mal olor del inodoro sin usar productos de limpieza con perfume

Cómo eliminar el mal olor del inodoro sin usar productos de limpieza con perfume.

Fácil de aplicar y súper efectivo:para qué sirve rociar vinagre en las alfombras del auto y por qué lo recomiendan

Para qué sirve rociar vinagre en las alfombras del auto y por qué lo recomiendan
El paso a paso para sacar los restos pegados sin esfuerzo.
El paso a paso para sacar los restos pegados sin esfuerzo. Foto: Gemini

Qué hacer según el tipo de olla

En las ollas de acero inoxidable, se puede usar una pasta de bicarbonato de sodio y agua para tratar las zonas más difíciles. Este método ayuda a despegar la suciedad sin dañar el material.

En cambio, si la olla tiene un revestimiento antiadherente, hay que evitar los polvos abrasivos y las esponjas metálicas, ya que pueden deteriorar la superficie y reducir su vida útil. En estos casos, lo más seguro es insistir con el remojo y una esponja no abrasiva.

El consejo clave para evitar que la suciedad se acumule

Para que la limpieza sea más fácil, lo mejor es lavar la olla poco después de cocinar, antes de que la salsa se endurezca. Así se evita que los restos se adhieran y se simplifica el lavado. Por último, hay que enjuagar bien el recipiente y secarlo antes de guardarlo.

LimpiezaCocinaEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

André Janones, el “general de Lula”, convocó a sumarse al “Ejército del Peronismo” para enfrentar a Milei en las elecciones de 2027

André Janones y Lula da Silva.

UTHGRA Córdoba celebró el Día de la Familia con cientos de asistentes, música en vivo y más de 70 premios

Desde el jardín de infantes, las escuelas porteñas deberán enseñar a cuidar y proteger a los animales:los 5 ejes de la nueva ley

Elecciones Argentina 2027:consultá el padrón provisorio para saber si estás habilitado para votar el año que viene

Economía

El riesgo país superó los 800 puntos, su nivel más alto en el año:cayeron las acciones argentinas en Wall Street y subió el dólar

El riesgo país superó los 800 puntos, su nivel más alto en el año: cayeron las acciones argentinas en Wall Street y subió el dólar

El Gobierno aumentó los subsidios a las líneas de colectivos del AMBA:cuánto costará el boleto

Aumento, bono y nuevas fechas:las tres noticias de ANSES para jubilados

ANSES confirmó las fechas de noviembre:cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Policiales

Ató a su esposa a una silla y la encerró en el sótano durante 45 minutos para ver un partido de fútbol:terminó detenido

Terry Ward, de 64 años.

Tragedia en Río de Janeiro:un turista argentino de 26 años murió en un accidente de ala delta

Lo fundaron en 1584, fue saqueado por piratas ingleses y terminó devastado en 1720 tras una inundación causada por El Niño:el convento de Perú ligado a los inicios del papa León XIV

Midterms 2026 en USA:qué se vota, a quién favorecen las encuestas, y qué está en juego para Donald Trump y la Argentina