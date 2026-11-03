Cómo limpiar una olla con salsa pegada sin dañarla Foto: Gemini

Después de preparar una salsa de tomate, es habitual que queden restos pegados en el fondo y los bordes de la olla. Si esos residuos se secan, pueden volverse difíciles de sacar y muchas veces se recurre a esponjas abrasivas que terminan rayando el material. Sin embargo, existe una forma sencilla de limpiar la olla sin dañarla.

El primer paso es dejar que la olla se enfríe. Luego, conviene retirar los restos de comida sueltos con una espátula de silicona o madera. Es fundamental evitar cuchillos, tenedores o cualquier elemento metálico, sobre todo si la olla tiene revestimiento antiadherente.

El paso a paso para sacar los restos pegados sin esfuerzo

Una vez retirada la mayor parte de la salsa, hay que cubrir el fondo de la olla con agua tibia y agregar unas gotas de detergente. Se puede llevar la olla a fuego bajo durante unos minutos: el calor ayuda a ablandar la suciedad adherida y facilita la limpieza posterior. Es importante no dejar que el agua se evapore por completo.

Si después de este proceso todavía quedan manchas, lo ideal es dejar la olla en remojo durante 20 o 30 minutos con agua tibia y detergente. Luego, alcanza con pasar una esponja suave para eliminar los residuos.

El paso a paso para sacar los restos pegados sin esfuerzo. Foto: Gemini

Qué hacer según el tipo de olla

En las ollas de acero inoxidable, se puede usar una pasta de bicarbonato de sodio y agua para tratar las zonas más difíciles. Este método ayuda a despegar la suciedad sin dañar el material.

En cambio, si la olla tiene un revestimiento antiadherente, hay que evitar los polvos abrasivos y las esponjas metálicas, ya que pueden deteriorar la superficie y reducir su vida útil. En estos casos, lo más seguro es insistir con el remojo y una esponja no abrasiva.

El consejo clave para evitar que la suciedad se acumule

Para que la limpieza sea más fácil, lo mejor es lavar la olla poco después de cocinar, antes de que la salsa se endurezca. Así se evita que los restos se adhieran y se simplifica el lavado. Por último, hay que enjuagar bien el recipiente y secarlo antes de guardarlo.