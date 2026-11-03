Cómo utilizar las cáscaras de naranja para ahuyentar hormigas y que no arruinen tu jardín

Las cáscaras de naranja pueden ayudar a combatir las hormigas. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Las cáscaras de naranja que habitualmente terminan en la basura pueden tener una segunda vida: ayudar a ahuyentar a las hormigas del jardín.

Este método casero aprovecha los compuestos naturales de los cítricos y puede utilizarse cerca de los caminos de estos insectos y de las entradas de los hormigueros, aunque su eficacia depende de la especie y no garantiza eliminar las colonias.

Por qué las cáscaras de naranja pueden ayudar a combatir las hormigas

La explicación está en el d-limoneno, un compuesto natural que está presente en la piel de las naranjas. Esta sustancia forma parte de sus aceites esenciales y se utiliza en determinadas formulaciones repelentes e insecticidas.

Según una guía de control biológico publicada por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, las cáscaras de cítricos pueden utilizarse para repeler hormigas cortadoras, ya que liberan sustancias que dificultan el desarrollo del hongo que estas cultivan dentro de sus nidos.

Cómo utilizar las cáscaras de naranja en el jardín. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Las hormigas cortadoras llevan pedacitos de hojas hasta sus nidos para alimentar los hongos que cultivan. Por eso, algunos métodos de jardinería utilizan sustancias naturales de origen vegetal para evitar que puedan hacerlo.

Sin embargo, la Universidad de Minnesota advierte que las cáscaras de naranja no constituyen un método eficaz y comprobado para eliminar hormigueros. Por lo tanto, sus posibles efectos repelentes deben diferenciarse de la eliminación definitiva de una colonia.

Cómo utilizar las cáscaras de naranja en el jardín: el paso a paso

Una de las alternativas es aprovechar las cáscaras frescas de dos o tres naranjas, ya que el procedimiento es sencillo y no requiere productos adicionales:

Juntar las cáscaras: reservar la piel de dos o tres naranjas después de consumir la fruta. Cortarlas en pequeños tamaños: dividirlas en fragmentos de aproximadamente medio centímetro. Identificar el camino: observar los caminos habituales de las hormigas y localizar las entradas de los hormigueros. Repartir las cáscaras: colocarlas cerca de esos sectores, evitando cubrir los tallos de las plantas. Controlar su estado: retirar los restos cuando comiencen a descomponerse.

Otra preparación casera consiste en triturar las cáscaras con agua hasta obtener una pasta. No obstante, no existen garantías de que verter esa mezcla sobre un hormiguero consiga eliminarlo.