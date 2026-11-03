Preocupa la salud del actor José Luis Gioia: sufrió un ACV isquémico a los 73 años y estuvo en coma casi una semana

José Luis Gioia sufrió un ACV en pleno rodaje. Foto: X/@ecos_diarios

José Luis Gioia atraviesa un delicado momento de salud luego de sufrir una descompensación durante el rodaje de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video que reconstruye la vida y los gobiernos del expresidente Carlos Saúl Menem. El actor, de 73 años, fue diagnosticado con un ACV isquémico y meningoencefalitis, según trascendió en las últimas horas.

La información fue difundida por la periodista Maru Leone en el programa Mercuriali 107.9, conducido por Franco Mercuriali en El Observador 107.9. La comunicadora explicó que se contactó con las hijas del artista y que pudo corroborar lo sucedido con su entorno familiar.

“Tuvo un ACV que le dejó algunas pequeñas lesiones isquémicas. Esto así me llegó a mí y lo chequeé con su familia”, detalló Leone al brindar precisiones sobre el cuadro de salud del actor.

Qué le pasó a José Luis Gioia durante el rodaje de la serie Menem

El episodio ocurrió mientras Gioia participaba de una jornada de grabación de la segunda temporada de Menem. Durante el rodaje, el actor sufrió una descompensación que encendió las alarmas y motivó la atención médica. Posteriormente, se conoció que había sido diagnosticado con un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y meningoencefalitis.

La salud de José Luis Gioia Video: X@Observador1079

Gioia es un reconocido actor y humorista argentino, con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. A lo largo de su carrera participó de distintas producciones nacionales y se destacó por su capacidad para combinar la actuación con el humor.

Su participación en Menem forma parte de una nueva etapa de su recorrido artístico, esta vez dentro de una ficción que repasa la historia reciente de la Argentina y la figura de uno de sus expresidentes más importantes.

La noticia de su descompensación generó preocupación en el ambiente artístico, especialmente por la complejidad de los diagnósticos que trascendieron. Hasta el momento, la información difundida públicamente se centró en el ACV isquémico y la meningoencefalitis, sin que se hayan brindado mayores precisiones sobre su evolución clínica.

Cronología sobre la salud de José Luis Gioia: el ACV lo llevó a estar en coma casi una semana

De acuerdo con la reconstrucción de la periodista, el actor sufrió una descompensación mientras se encontraba en el set de grabación y fue asistido inicialmente en la Clínica Nueva Azul. No obstante, por la complejidad de su estado, el 11 de octubre fue derivado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva.

Un ACV isquémico y el cuadro de meningoencefalitis consiste en una inflamación que alcanza tanto las membranas que recubren el cerebro como el propio tejido cerebral. Debido a la gravedad del cuadro, los médicos resolvieron inducirle un coma farmacológico y conectarlo a un respirador artificial.

El humorista permaneció en coma durante alrededor de siete días, con asistencia respiratoria y bajo vigilancia permanente del equipo médico. El 17 de octubre comenzó el procedimiento para retirarlo de ese estado y, según trascendió, respondió favorablemente. Luego de un período de observación y estabilización, finalmente recibió el alta hospitalaria el 30 de octubre.

“Estuvo muy grave. Estuvo en coma y con asistencia respiratoria. Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta”, señaló la periodista para explicar por qué el episodio se conoció varias semanas después de ocurrido.

Cómo sigue la recuperación de José Luis Gioia

Si bien ya no permanece internado en la Clínica Suizo Argentina, Gioia continúa con su recuperación en un centro especializado. “Este 30 de octubre recibió el alta de La Suizo y está en este momento haciendo rehabilitación en la Clínica Alcla”, precisó Leone.

Hasta el momento, no se difundieron estimaciones sobre cuánto tiempo podría demandar el tratamiento ni información específica acerca de eventuales secuelas derivadas del ACV.

Preocupación por la salud de José Luis Gioia. Foto: X/@InfoVelozCom

La situación de salud del actor también obligó a realizar modificaciones en la producción de Menem. Gioia tenía a su cargo la interpretación del médico del expresidente, pero la internación interrumpió su participación antes de que pudiera completar todas las escenas previstas.

Frente a la necesidad de avanzar con el calendario de grabaciones, la producción resolvió modificar los planes y convocar a otro actor para ocupar su lugar. “Me llegó que sacaron las escenas que había grabado. Aparentemente no terminó de grabar todas las escenas para la serie de Menem y, como necesitaban terminar, tuvieron que reemplazar al actor por otro”, concluyó Leone.