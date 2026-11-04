Tiene 75 años, mide 23 metros y estará iluminado con más de 50.000 luces: así será el árbol de Navidad que montarán en el Rockefeller Center en 2026

Como será el nuevo árbol de navidad en Nueva York Foto: Pinterest

Comienza nuevamente la época navideña y, como siempre, Nueva York comienza a vestirse para la ocasión. En esta oportunidad, se ubicará el tradicional árbol de Navidad en el Rockefeller Center y se prepara para convertirse en uno de los grandes atractivos de las fiestas de fin de año.

Se trata de un ejemplar de aproximadamente 75 años que mide 23 metros de altura y estará decorado con más de 50.000 luces LED multicolores. La instalación tendrá una estrella diseñada por Swarovski de dimensiones extraordinarias y tendrá más de un millón de cristales.

Como será el nuevo árbol de navidad en Nueva York Foto: Pinterest

Como cada año, el encendido marcará uno de los acontecimientos navideños más esperados de Manhattan y convocará a miles de amantes de la navidad y de turistas que pasarán por allí a curiosear el evento más importante de Nueva York.

Nueva York: las imponentes dimensiones del árbol de Navidad elegido para 2026

El árbol de Navidad seleccionado es un abeto noruego que creció durante aproximadamente West Edmeston, una localidad del estado de Nueva York. Después de décadas de desarrollo, fue elegido para protagonizar la tradicional celebración navideña del Rockefeller Center.

Sus dimensiones lo convierten en una estructura imponente: alcanza los 23 metros de altura, tiene cerca de 15 metros de diámetro y pesa alrededor de 11 toneladas. El árbol será trasladado hasta Manhattan en un importante operativo para ocupar el lugar central de las celebraciones. Su tamaño y antigüedad lo posicionan como uno de los grandes protagonistas de la temporada navideña de 2026.

Más de 50.000 luces LED: la impresionante iluminación del Rockefeller Center

Uno de los aspectos más importantes del árbol de Navidad es, sin dudas, la iluminación. El abeto estará cubierto por más de 50.000 luces LED multicolores, distribuidas a lo largo de sus ramas mediante aproximadamente ocho kilómetros de cableado.

La instalación permitirá iluminar el árbol desde distintos puntos y reforzar la tradicional postal navideña de Nueva York. El espectáculo podrá disfrutarse durante toda la temporada de fiestas, una vez realizada la ceremonia oficial de encendido.

Como será el nuevo árbol de navidad en Nueva York Foto: Pinterest

Una estrella de 400 kilos repleta de cristales: el gran atractivo de la cima

En la parte superior del árbol se instalará una estrella de Swarovski que promete convertirse en uno de los detalles más destacados de la decoración. La pieza fue diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind, pesa aproximadamente 408 kilos y tiene un diámetro de 2,84 metros. Su estructura está compuesta por tres millones de cristales distribuidos en 70 puntas.

Por su tamaño y características, la estrella será uno de los elementos más reconocibles del tradicional árbol navideño y completará una instalación que combina iluminación, diseño y tecnología.

Árbol de Navidad 2026: dónde se ubicará, cuándo se armará y cuáles son sus detalles técnicos

El armado del árbol será el próximo 7 de noviembre y, para recibirlo, el Rockefeller Center organizará una celebración gratuita con talleres navideños, actividades familiares, espacios para fotografías y encuentros con personajes de los Ositos Cariñositos.

La fecha más esperada será el miércoles 2 de diciembre, cuando se realizará la ceremonia oficial de encendido de luces, prevista entre las 19 y las 22 horas. La estructura quedará instalada en la plaza central del Rockefeller Center, en Midtown Manhattan, entre la Quinta y la Sexta Avenida y las calles 49 y 50. Podrá visitarse gratuitamente desde los espacios públicos hasta mediados de enero de 2027.

Como será el nuevo árbol de navidad en Nueva York Foto: Pinterest

Una vez que termine la temporada navideña, la madera del árbol será donada a Habitat for Humanity, una organización que la reutilizará en proyectos destinados a beneficiar a distintas comunidades.

Quienes quieran contemplar la decoración desde otra perspectiva también podrán acceder a Holiday Top of the Rock, una experiencia que ofrece vistas panorámicas de 360 grados de Nueva York desde el piso 70 y permite obtener fotografías cerca del árbol.