Tiene 44 hectáreas, tres niveles y un monumento con 81 toneladas de piedra: cómo es el parque que nació de una donación de la viuda de Urquiza

El Monumento a Justo José de Urquiza, inaugurado en 1920 Foto: Municipalidad de Paraná

En 1894, Dolores Costa, viuda del general Justo José de Urquiza, aceptó donar terrenos a la Municipalidad de Paraná para crear un paseo público en homenaje al expresidente de la Confederación Argentina. El lugar, conocido como La Batería, había tenido una función defensiva por su ubicación estratégica frente al río.

Así comenzó la historia del Parque Urquiza, inaugurado inicialmente como plaza en 1895. Hoy ocupa 44 hectáreas distribuidas en tres niveles y conserva espacios verdes, obras de arte y monumentos vinculados con el pasado entrerriano.

De una antigua batería militar a un parque público

Durante el siglo XIX, el sector de La Batería formaba parte de las defensas del río Paraná. Desde sus barrancas era posible observar el movimiento de embarcaciones y controlar uno de los accesos fluviales a la ciudad.

El Parque Urquiza, un histórico paseo de 44 hectáreas en Paraná Foto: Tripadvisor

Los terrenos terminaron vinculados con Urquiza, protagonista de la Batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852, cuando las fuerzas que encabezaba derrotaron a Juan Manuel de Rosas. Posteriormente, el entrerriano impulsó el proceso constitucional de 1853 y presidió la Confederación Argentina entre 1854 y 1860.

Tras su asesinato en 1870, parte de su patrimonio permaneció en manos de la familia. Décadas después, una de esas propiedades se convertiría en espacio público.

La donación de Dolores Costa y la inauguración de 1895

En noviembre de 1893, el intendente Jaime Baucis solicitó a Dolores Costa los terrenos para realizar un paseo en memoria del general. Ella aceptó en enero de 1894 y encargó a uno de sus hijos concretar los trámites.

El 24 de diciembre de 1895 se inauguró la Plaza Urquiza, antecedente del parque. Con posteriores donaciones, compras y obras municipales, el predio amplió su superficie.

El parque que nació de una donación de la viuda de Urquiza Foto: Instagram @labrujuladeviajes5

El paisajismo estuvo vinculado con Carlos Thays, responsable de numerosos espacios verdes argentinos. En la década de 1930 se realizaron trabajos que modificaron las barrancas y ayudaron a definir el recorrido actual.

El monumento que tardó 19 años en inaugurarse

Uno de los principales atractivos es el Monumento al General Justo José de Urquiza, ubicado al final de la Alameda de la Federación. Su piedra fundamental se colocó el 18 de octubre de 1901, centenario del nacimiento del prócer, pero fue inaugurado recién el 11 de noviembre de 1920.

La obra reunió el trabajo de los escultores españoles Agustín Querol y Mariano Benlliure. Querol desarrolló el pedestal y sus grupos escultóricos; Benlliure creó la figura ecuestre.

El parque entrerriano que conserva más de 130 años de historia Foto: Turismo Entre Ríos

Su base contiene aproximadamente 81 toneladas de piedra e incluye representaciones de la Batalla de Caseros y la Constitución de 1853. El conjunto fue reconocido por su valor artístico e histórico.

Tres niveles con miradores, jardines y un anfiteatro

El Parque Urquiza se divide en Costanera Alta, Media y Baja, conectadas por caminos, escaleras y senderos. Esta disposición permite recorrer distintas alturas de las barrancas y contemplar el río Paraná y sus islas.

En el sector alto se destacan los monumentos y los miradores. La Costanera Media alberga el Anfiteatro Héctor Santángelo, utilizado para espectáculos y encuentros culturales. En la parte baja hay espacios recreativos y deportivos próximos a la ribera.

El paseo también reúne sitios conocidos como el Rosedal, el Puente de los Suspiros y la escultura La Danza de la Flecha, de Luis Perlotti.

Dónde queda y por qué sigue siendo un símbolo de Paraná

El parque se encuentra en Paraná, capital de Entre Ríos, sobre las barrancas del río. Su historia enlaza un antiguo puesto defensivo, el patrimonio de Urquiza y la decisión de su viuda de destinar terrenos al uso público.

Más de 130 años después de la inauguración de la plaza original, sus 44 hectáreas siguen siendo un punto de encuentro para vecinos y visitantes, además de un testimonio del proceso de organización nacional argentina.

También permite recorrer distintas etapas de la historia local sin alejarse demasiado del centro de la ciudad.