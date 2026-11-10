En 1490, un papa levantó una prohibición de 40 años: el ingrediente que cambió para siempre un pan dulce de Navidad. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)

Durante el siglo XV, un pan dulce elaborado en Alemania quedó en el centro de una disputa entre las tradiciones religiosas y los panaderos. La Iglesia católica prohibía utilizar manteca durante el Adviento, lo que obligaba a preparar una versión austera de un producto que hoy es símbolo de la Navidad.

La situación cambió alrededor de 1490, cuando el papa Inocencio VIII autorizó una excepción mediante un documento conocido como la “Carta de la Manteca”, un episodio que marcaría la historia del famoso Stollen alemán.

El origen del Stollen: el pan dulce alemán que nació como alimento de ayuno

Mucho antes de convertirse en uno de los productos más representativos de la Navidad europea, el Stollen era un alimento sencillo. Su primera mención documental conocida data de 1474, cuando apareció en una factura del hospital de San Bartolomé, en Dresde, una ciudad situada en la región alemana de Sajonia.

En 1450, la Iglesia había establecido una prohibición que impedía utilizar manteca durante ese período. Foto: stollen-dresden.de

Según la Comisión Europea, aquella preparación contenía principalmente harina, levadura y agua. Su receta estaba condicionada por las normas religiosas de la época, ya que el Adviento era considerado un período de ayuno y abstinencia. Los ingredientes que actualmente caracterizan al pan dulce estaban lejos de formar parte de aquella versión medieval.

En 1450, la Iglesia había establecido una prohibición que impedía utilizar manteca durante ese período. Los panaderos debían recurrir al aceite, lo que producía una masa menos sabrosa. Aquella restricción terminó convirtiéndose en un problema para quienes buscaban mejorar la calidad de sus preparaciones navideñas.

La prohibición de la manteca y el pedido que llegó hasta el Vaticano

La situación generó descontento en Sajonia, donde el Stollen comenzaba a consolidarse como una preparación tradicional. La imposibilidad de incorporar manteca limitaba su sabor y textura, mientras los panaderos debían respetar las disposiciones eclesiásticas vigentes.

La imposibilidad de incorporar manteca limitaba el sabor y la textura del famoso pan dulce alemán Stollen. Foto: stollen-dresden.de

El conflicto llegó hasta las autoridades políticas. Ernesto, elector de Sajonia, y su hermano Alberto intervinieron para solicitar una excepción ante el papado. De acuerdo con la histórica reconstrucción publicada por la Comisión Europea, las gestiones se prolongaron durante décadas antes de obtener una respuesta favorable.

Finalmente, el papa Inocencio VIII autorizó el uso de manteca mediante el documento conocido en alemán como Butterbrief. Las fuentes oficiales europeas sitúan esta autorización alrededor de 1490, mientras que la asociación de productores de Dresde y otros registros históricos señalan 1491. La decisión permitió modificar una receta que había permanecido condicionada por las restricciones religiosas.

Cómo la carta del papa Inocencio VIII transformó el pan dulce de Navidad

La autorización papal representó un cambio importante para los panaderos sajones. Al incorporar manteca, pudieron elaborar una masa más rica y desarrollar progresivamente un producto diferente de aquel alimento de ayuno documentado durante el siglo XV.

El pan dulce Stollen incorporó ingredientes como almendras, especias, frutas confitadas y pasas de uva. Foto: stollen-dresden.de

Con el paso del tiempo, la preparación incorporó ingredientes como almendras, especias, frutas confitadas y pasas de uva. El resultado fue un pan dulce de aroma intenso, consistencia densa y sabor característico, que terminó diferenciándose de otras especialidades navideñas europeas.

Su vínculo con la celebración religiosa también quedó reflejado en los documentos históricos. En 1530, el producto apareció mencionado como Christstollen, denominación que reforzaba su asociación con la Navidad. Así, una preparación originalmente marcada por la austeridad comenzó a transformarse en un símbolo de abundancia y celebración.

De un pan dulce prohibido a un gigante de 1.800 kilos y una tradición europea

La popularidad del Stollen creció hasta alcanzar las cortes de Sajonia. Durante el siglo XVI, los panaderos de Dresde comenzaron a ofrecer estos dulces a sus gobernantes como parte de las celebraciones navideñas, una costumbre que contribuyó a consolidar su prestigio.

El Dresdner Christstollen cuenta con protección mediante una indicación geográfica de la Unión Europea. Foto: Wikipedia

Uno de los episodios más sorprendentes ocurrió en 1730, cuando Augusto el Fuerte encargó un Stollen gigantesco de aproximadamente 1.800 kilos. Según los registros históricos recogidos por la Unión Europea (UE), la preparación estuvo destinada a una celebración que reunió a unos 24.000 invitados, demostrando la importancia que había adquirido aquel antiguo alimento de ayuno.

Actualmente, el Dresdner Christstollen cuenta con protección mediante una indicación geográfica de la Unión Europea. Su elaboración continúa vinculada a Dresde y sus alrededores, donde los productores conservan recetas transmitidas durante generaciones. Más de cinco siglos después de aquella intervención papal, el dulce sigue formando parte de las mesas navideñas y conserva una peculiar historia: la de una receta que necesitó una autorización del Vaticano para transformarse.