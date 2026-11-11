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Fue escenario de 2 batallas que cambiaron la historia argentina, nació en 1908 y está a 25 kilómetros de Pergamino: el pueblo bonaerense que guarda las huellas de Urquiza y Mitre

Fundado en 1908, Mariano Benítez conserva una conexión singular con dos episodios decisivos de la historia argentina. Entre construcciones ferroviarias y un museo dedicado a las batallas de Cepeda, este rincón del partido de Pergamino mantiene viva su memoria.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Maríano Benítez
Mariano Benítez se encuentra a 25 kilómetros de Pergamino Foto: Facebook / Perez Ruiz Pepe
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En el norte bonaerense, entre caminos rurales y edificios antiguos, se encuentra Mariano Benítez, una pequeña localidad del partido de Pergamino cuya historia comienza mucho antes de su fundación. Los campos cercanos fueron escenario de dos batallas de Cepeda, enfrentamientos decisivos para la organización política del país. Allí se cruzaron los destinos de figuras como Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre. Hoy, la antigua estación, los comercios históricos y un museo permiten conocer ese pasado, además de la vida de un pueblo que creció alrededor del ferrocarril.

Dos batallas que cambiaron la historia argentina

El 1 de febrero de 1820, las fuerzas federales comandadas por Estanislao López y Francisco Ramírez derrotaron en las cercanías del arroyo Cepeda al ejército del director supremo José Rondeau. Fue un enfrentamiento tan breve que se lo conoció como la Batalla de los Diez Minutos, pero sus consecuencias fueron enormes: provocó la caída del Directorio y la disolución del Congreso, y abrió una etapa de mayor autonomía provincial frente al poder central de Buenos Aires.

Maríano Benítez
Las batallas de Cepeda marcaron el pasado de la región El pueblo que conserva las huellas de Urquiza y Mitre. Mariano Benítez se encuentra a 25 kilómetros de Pergamino. Foto: Facebook / Perez Ruiz Pepe

El 23 de octubre de 1859, la región volvió a ser escenario de una batalla decisiva. El ejército de la Confederación Argentina, encabezado por Justo José de Urquiza, venció a las tropas del Estado de Buenos Aires dirigidas por Bartolomé Mitre. La provincia se mantenía separada de la Confederación desde 1852 y persistían desacuerdos sobre la organización del país. La victoria de Urquiza condujo al Pacto de San José de Flores, firmado el 11 de noviembre de 1859, que abrió el camino para la reincorporación de Buenos Aires y la reforma constitucional de 1860. Pese a que entre ambos episodios transcurrieron casi cuatro décadas, los dos reflejaron las tensiones entre los proyectos políticos que buscaban definir el rumbo de la Argentina.

Cómo nació Mariano Benítez en 1908

Aunque su territorio ya estaba ligado a grandes acontecimientos, Mariano Benítez fue fundado el 8 de septiembre de 1908. Miguel Victoriano Dávila impulsó la venta de terrenos para la formación del poblado, mientras la estación ferroviaria, bautizada un año antes, favorecía la llegada de familias y comerciantes. La expansión de la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires conectó la actividad rural con otros mercados y dio origen a una comunidad organizada alrededor de las vías.

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Maríano Benítez
Un rincón de Buenos Aires donde la historia sigue viva Foto: Facebook / Perez Ruiz Pepe

Durante el siglo XX, el pueblo llegó a contar con almacenes de ramos generales, panaderías, carnicerías, escuela y distintos servicios. La agricultura y la ganadería sostenían la economía local, y los comercios funcionaban también como lugares de encuentro. Sin embargo, la mecanización del campo y la pérdida de importancia del ferrocarril redujeron las oportunidades laborales. Muchos habitantes se trasladaron a ciudades más grandes, aunque parte del patrimonio arquitectónico sobrevivió y todavía permite imaginar aquellos años de mayor movimiento. Sus calles conservan parte de esa identidad.

El museo que guarda las huellas de Cepeda

Uno de los espacios más importantes es el Museo Batallas de Cepeda, inaugurado el 28 de marzo de 2015 en un antiguo almacén de ramos generales de la familia Villanueva. El inmueble fue recuperado para mostrar tanto los combates de 1820 y 1859 como la historia cotidiana de Mariano Benítez. La propuesta estuvo vinculada con investigaciones arqueológicas en los campos cercanos y con el aporte de vecinos que buscaron conservar objetos, documentos y relatos de generaciones anteriores.

Maríano Benítez
Las batallas de Cepeda marcaron el pasado de la región Foto: Facebook / Perez Ruiz Pepe

El museo reúne materiales sobre los enfrentamientos militares, el crecimiento del pueblo y la antigua actividad comercial. En abril de 2026 celebró su undécimo aniversario con una recreación histórica de la batalla de 1859. A aproximadamente 25 kilómetros de Pergamino, la localidad también conserva su estación, edificios centenarios y un trazado urbano con diagonales particulares. A 118 años de su fundación, Mariano Benítez sigue mostrando cómo un pequeño pueblo puede mantener viva una historia que influyó en el destino de todo el país.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

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