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La planta ideal para tener en el balcón en noviembre: florece durante meses, resiste el sol y llena de color cualquier rincón

Con la llegada de los días más cálidos, noviembre se convierte en uno de los mejores momentos para renovar los espacios exteriores. Existe una planta que se adapta perfectamente a las macetas, ofrece flores de distintos colores y puede transformar hasta los balcones más pequeños con cuidados sencillos.

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Malvón
Malvones en flor, ideales para llenar de color el balcón durante noviembre Foto: Foto generada con IA Canal 26
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La primavera en Argentina trae temperaturas agradables, más horas de luz y condiciones favorables para cultivar diferentes especies. Para quienes viven en departamentos y quieren disfrutar de un rincón verde, el malvón se presenta como una alternativa ideal gracias a su resistencia, su floración prolongada y su facilidad de mantenimiento.

Malvón: la planta ideal para tener en el balcón durante noviembre

El malvón, perteneciente al género Pelargonium, es una de las plantas ornamentales más utilizadas para decorar patios, terrazas y balcones. Aunque frecuentemente se lo conoce como geranio, pertenece a un género botánico diferente y se destaca por sus flores vistosas, que pueden ser rojas, rosas, blancas, anaranjadas o violetas.

Son plantas ornamentales versátiles, con numerosas variedades y una floración prolongada durante la temporada favorable. Foto: Imagen generada con IA.

Una de sus mayores ventajas es que puede florecer durante buena parte de la primavera y el verano, siempre que reciba suficiente luz y los cuidados adecuados. Además, su capacidad para desarrollarse en macetas lo convierte en una excelente opción para quienes cuentan con pocos metros cuadrados.

Existen diferentes variedades que permiten adaptarlo a cada espacio. El malvón zonal presenta un crecimiento compacto y erguido, mientras que el malvón hiedra desarrolla tallos colgantes que pueden extenderse sobre las jardineras, creando un atractivo efecto de cascada floral.

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La abuelita Ofelia lo explica con claridad:“El romero y la ruda se cuidan igual, ambas plantas necesitan su riego 2 veces a la semana y mucho sol”

Collage de la abuelita Ofelia.

La planta que crece hasta 30 centímetros, necesita poca agua y puede llenar de flores coloridas tu balcón

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Cómo cuidar un malvón en noviembre para que tenga muchas flores

Aunque se trata de una planta relativamente sencilla de mantener, necesita ciertas condiciones para crecer saludable. La ubicación es fundamental: los malvones prefieren los espacios luminosos y florecen mejor cuando reciben varias horas de sol directo. Sin embargo, durante jornadas de calor intenso, algunas variedades pueden beneficiarse de una protección frente al sol más fuerte de la tarde.

Pero que da muchísimas flores Foto: Gemini

El riego es otro aspecto importante. A diferencia de otras especies ornamentales, el malvón tolera períodos breves de sequedad, pero puede sufrir si sus raíces permanecen constantemente húmedas. Por eso, se recomienda regarlo cuando la capa superficial de la tierra comience a secarse, evitando que se acumule agua en el recipiente.

También conviene utilizar una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato liviano que permita la circulación del aire y la eliminación del exceso de humedad. Durante la etapa de crecimiento, una fertilización adecuada para plantas con flores puede favorecer su desarrollo y mejorar la floración.

El secreto para conseguir que el malvón florezca durante más tiempo

Uno de los cuidados más efectivos consiste en retirar las flores marchitas a medida que completan su ciclo. Esta práctica ayuda a mantener una apariencia saludable y puede estimular la aparición de nuevas flores durante los meses cálidos.

También resulta conveniente revisar periódicamente las hojas y los tallos para detectar posibles plagas o señales de enfermedades. Una buena ventilación, el riego moderado y una exposición solar adecuada contribuyen a conservar la planta en mejores condiciones.

Otra característica interesante es que los malvones pueden reproducirse mediante esquejes, utilizando fragmentos sanos de sus tallos. Esto permite obtener nuevos ejemplares sin necesidad de comprar plantas adicionales.

Dónde colocar el malvón para decorar un balcón pequeño

En espacios reducidos, los malvones colgantes pueden instalarse en jardineras bien aseguradas a las barandas, mientras que las variedades compactas funcionan perfectamente en macetas individuales. Combinar ejemplares de diferentes colores también permite crear una decoración llamativa sin ocupar demasiado espacio.

Noviembre es un excelente momento para incorporar malvones al balcón y aprovechar su período de crecimiento y floración. Con luz suficiente, riego moderado y cuidados básicos, esta planta puede transformar cualquier rincón exterior en un espacio lleno de vida y color durante varios meses.

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