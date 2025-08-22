Le dicen “el refugio del silencio”: la aldea patagónica que se parece a una localidad de los Pirineos de Francia

Está rodeado de naturaleza, al pie de un lago y muchos lo consideran como “la joya escondida de la Patagonia”, por ser un sitio con menos demanda turística con respecto a ciudades y pueblos cercanos.

Villa Traful, Neuquén Foto: Municipio de Villa Traful

Argentina tiene todos los climas y prácticamente todos los paisajes dentro de sus fronteras, por eso no extraña saber que existe un pequeño pueblo enclavado en la Patagonia que se parece a un lugar paradisíaco que bien podría sentirse como estar en los Pirineos.

La belleza natural que rodea a este pueblo argentino hace que se destaque por sobre otras muchas localidades. Un lugar de ensueño para disfrutar de paisajes y armonía.

Cuál es el pueblo de montaña de la Patagonia que enamora

Está en el corazón de la Patagonia. Es una pequeña aldea de apenas 1.000 habitantes y tiene un paisaje de ensueño parecido a los Montes Pirineos que separan Francia de España y alojan a Andorra.

Este pintoresco pueblito argentino apodado “el refugio del silencio” (por estar en un lugar sumamente apacible) es Villa Traful, una porción de tierra de la provincia de Neuquén.

Argentina tiene todos los climas y prácticamente todos los paisajes dentro de sus fronteras Foto: Wikipedia

Villa Traful es parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y también hay quienes lo nombran como “la joya escondida de la Patagonia”. Esta descripción es así porque es un lugar menos turístico con respecto al resto de los lugares cercanos, como Bariloche, Villa La Angostura o San Martín de Los Andes.

Su parecido con Les Angles, un pueblito francés de la región de Occitania le hacen adquirir ese mote de similitud con la región de los Pirineos.

Las similitudes entre Villa Traful y un pueblo de los Pirineos

La primera cuestión muy parecida es que ambos pueblos tienen un lago rodeado de montañas. Les Angles está junto al Lago Matemale, también rodeado de bosques de coníferas. Villa Traful tiene al Lago Traful y un paisaje muy similar.

La Patagonia argentina y su parecido con los Pirineos Foto: Google Fotos

Lo segundo que tienen en común es que ambas localidades tienen una arquitectura de montaña con casas de piedra y madera muy parecidas, donde predominan los techos a dos aguas. Por supuesto, su ambiente sumamente relajado y en contacto con lo natural resulta ideal para desconectar del bullicio de las grandes ciudades.

Es una pequeña aldea de apenas 1.000 habitantes Foto: Wikipedia

Lo tercero que es parecido entre Villa Traful y Les Angles es que ambos pueblos reciben turismo catalogado como de aventura, ya que en ellos se puede practicar senderismo, trekking, pesca, deportes acuáticos en verano, entre otras actividades típicas para estar en contacto con la naturaleza.