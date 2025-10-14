Viajar en tren de larga distancia durante las vacaciones: la ropa y los accesorios que no pueden faltar para esta experiencia

Argentina cuenta con trenes de larga distancia que ofrecen paisajes únicos y, en muchas ocasiones, resultan más rápidos y económicos. Sin embargo, al planear un viaje de este estilo es importante tener en cuenta ciertos “condimentos” que no pueden faltar para que el trayecto sea cómodo y agradable.

Tren Bernina, un recorrido de ensueño que une Italia con Suiza. Foto: Instagram @bernina.express

Viajar en tren de larga distancia ofrece una experiencia diferente a cualquier otro medio de transporte. Además de recorrer grandes distancias de manera cómoda y relajada, permite disfrutar de los paisajes desde una perspectiva única, contemplando la geografía y la vida cotidiana de los lugares que se atraviesan.

En muchos casos, el trayecto se convierte en parte del propio viaje, brindando momentos de tranquilidad y contemplación que difícilmente se experimentan en auto o micro. Esta forma de viajar combina comodidad, eficiencia y la posibilidad de vivir el recorrido como una experiencia memorable en sí misma.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Sin embargo, al planear un viaje en tren, es importante tener en cuenta ciertos accesorios que no pueden faltar para que el trayecto sea cómodo y agradable.

Entre las ventajas de este tipo de transporte está la posibilidad de levantarse y caminar si se necesita, por lo que llevar ropa cómoda resulta fundamental, especialmente porque los viajes pueden durar desde 2 horas hasta más de 20, dependiendo el destino elegido.

Los accesorios infaltables para viajar en tren de larga distancia

Ropa y zapatos

Ropa cómoda: ideal para viajes largos, permite moverse y relajarse sin inconvenientes.

Abrigo: muchas veces el aire acondicionado puede estar fuerte.

Zapatillas cómodas

Ojotas o crocs: solo si el viaje es largo.

Tren Solar de la Quebrada. Foto: Instagram @trensolaroficial

Equipaje, bolsos y documentos

Neceser: para guardar cremas, medicamentos, etc.

Mochila o bolso de mano: para tener a mano objetos personales y documentos importantes.

Gel antibacterial y pañuelos: para mantener la higiene durante el trayecto.

Documentos y tickets organizados: Facilitan el embarque y evitan contratiempos.

Equipaje de mano.

Tecnología

Botella de agua reutilizable: mantenerse hidratado es fundamental, especialmente en viajes largos

Auriculares: para disfrutar de música o series

Cargador portátil: para mantener los dispositivos electrónicos siempre cargados.

Libro electrónico o de papel para entretenerse durante el viaje.

Tren a las Nubes. Foto: NA

Accesorios

Tapones para oídos: para aislarse del ruido.

Antifaz para dormir : para evitar la luz y descansar mejor.

Manta para el frío : para taparse si hace frío, ya que el aire acondicionado suele estar fuerte.

Almohada de viaje: para descansar mejor durante el trayecto.

De esta forma, viajar en tren se convierte en una experiencia cómoda y placentera, ya que contar con todos los accesorios indispensables permite disfrutar del trayecto sin preocupaciones.

Desde ropa cómoda hasta elementos que faciliten el descanso y el entretenimiento, cada detalle contribuye a que el viaje sea más agradable, haciendo que el recorrido forme parte del placer de las vacaciones y no solo un medio para llegar al destino.