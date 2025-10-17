El pueblito de ensueño que festeja el Festival del Lomo: dónde y cuándo disfrutar los mejores sándwiches entre las montañas

Este rincón del país se prepara para recibir a los amantes de la gastronomía con una propuesta única. Dónde queda y cuándo es el festival.

Ciudad de Godoy Cruz Foto: MUNICIPIO DE GODOY CRUZ

La llegada de los días soleados invitan a recorrer nuevos destinos para descansar y, por supuesto, degustar platos típicos de cada región. Esta vez, se acerca una celebración que atrae a locales y turistas a un lugar de ensueño en medio de la Cordillera de los Andes, donde se festejará a uno de los gigantes argentinos: el sándwich de lomo.

En la localidad de Godoy Cruz, además de la vasta agenda turística y sus infinitos senderos por recorrer, resulta especialmente atractivo por el reconocido Festival del Lomo. Este evento, que cada año atrae a miles de visitantes, y en la edición 2025 combina los mejores sabores con actividades culturales y un clima de encuentro familiar.

Festival del Lomo, Godoy Cruz Foto: turismo godoy cruz

El Festival del Lomo es, de hecho, una cita infalible en el calendario de la ciudad, ya que fusiona perfectamente la gastronomía, la tradición y la cultura, reuniendo cada año a los mejores emprendedores, cocineros y familias enteras en torno a uno de los platos más emblemáticos de la ciudad. Tal es su importancia, que fue declarado patrimonio cultural intangible por el Honorable Concejo Deliberante, consolidando su lugar como ícono local.

Cuándo es el Festival del Lomo

Este 2025, el festival se llevó a cabo el viernes 4 y sábado 5 de octubre en el ya clásico Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. La entrada será libre y gratuita, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de una propuesta única sin gastar de más.

Festival del Lomo, Godoy Cruz Foto: turismo godoy cruz

Además de los imperdibles lomos en sus múltiples versiones, el encuentro contará con shows en vivo, food trucks y un ambiente ideal para compartir una tarde al aire libre junto a amigos y familiares, degustando distintos sabores y disfrutando de la mejor música en vivo, una pieza fundamental de esta fiesta popular.

Pero la experiencia en Godoy Cruz no termina en el evento. Quienes visiten la ciudad también podrán disfrutar de sus espacios verdes, plazas, bares y propuestas culturales. Ubicada a pocos minutos de la capital de Mendoza. Bodegas, rutas del vino, paisajes de montaña y circuitos turísticos que destacan por su belleza.

Una caminata por sus calles, una visita a sus centros culturales o una escapada a las bodegas cercanas son planes ideales para complementar esta escapada con mucho sabor. Esta pequeña ciudad resulta ser un punto turístico muy atractivo para aquellas personas que planeen una escapada llena de experiencias culinarias y vistas impresionantes a la montaña.