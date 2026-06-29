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República Folklore llega a Buenos Aires: quiénes tocan, cuándo es y cómo comprar las entradas para el festival

El festival, que celebrará su primera edición el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, confirmó una grilla con más de 50 artistas encabezada por Soledad Pastorutti, El Chaqueño Palavecino, Abel Pintos y Cazzu. Además, anunció cómo será la preventa y la venta general de entradas. Todos los detalles en la nota.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Abel Pintos, Soledad Pastorutti, El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Cazzu encabezan la grilla del nuevo megafestival de música popular en Buenos Aires.
Abel Pintos, Soledad Pastorutti, El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Cazzu encabezan la grilla del nuevo megafestival de música popular en Buenos Aires. Foto: Redes sociales.
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El festival República Folklore dio a conocer este lunes su esperado line up completo y confirmó la presencia de algunas de las figuras más importantes de la música popular argentina. Con nombres como Abel Pintos, Soledad Pastorutti, El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y la sorpresiva incorporación de Cazzu, el evento buscará convertirse en uno de los grandes encuentros culturales del año en la Ciudad de Buenos Aires.

La primera edición de República Folklore se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad y reunirá a más de 50 artistas distribuidos en tres escenarios. La propuesta apunta a trasladar el espíritu de los grandes festivales tradicionales del interior del país al ámbito porteño.

Además, el festival contará con las presentaciones de:

  • Jorge Rojas.
  • Nahuel Pennissi.
  • Peteco Carabajal.
  • Teresa Parodi.
  • Los Manseros Santiagueños.
  • Los Tekis.
  • Sergio Galleguillo.
  • Dúo Coplanacu.
  • Maggie Cullen.
  • Decenas de artistas provenientes de distintas provincias del país.
República Folklore confirmó su line up para la primera edición del festival, que reunirá a más de 50 artistas durante dos jornadas en el Parque de la Ciudad. Foto: Instagram / republicafolklore.

Una de las mayores novedades del anuncio fue la presencia de Cazzu, una incorporación que refleja la intención del festival de ampliar los límites del folklore e incorporar nuevas miradas dentro de la música popular argentina.

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Festival República Folklore: cómo conseguir entradas

República Folklore se desarrollará el viernes 21 y sábado 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las actividades comenzarán a las 13 y se extenderán hasta la 1 de la madrugada durante ambas jornadas.

Además de los recitales, el predio ofrecerá peñas, un paseo de artesanos de diferentes regiones del país, clases abiertas de danzas tradicionales y un amplio patio gastronómico con comidas típicas.

La organización informó que las entradas se venderán exclusivamente a través de la plataforma All Access. La preventa para clientes VISA Macro comenzará el miércoles 1 de julio a las 14 horas, con el beneficio de hasta 9 cuotas sin interés para quienes abonen con tarjetas de crédito VISA Macro.

La preventa de entradas para República Folklore comenzará el 1 de julio con beneficios exclusivos para clientes VISA Macro, mientras que la venta general abrirá al día siguiente. Foto: Instagram / republicafolklore.

En tanto, la venta general se habilitará el jueves 2 de julio a las 14 horas, con todos los medios de pago disponibles. Los clientes de VISA Macro también podrán acceder a un plan de hasta 6 cuotas sin interés.

Al momento del anuncio del line up, la organización todavía no confirmó el precio de las entradas, por lo que ese dato se dará a conocer cuando se habilite la venta oficial.

Un festival que busca marcar un antes y un después

República Folklore nace con el objetivo de convertirse en el primer gran festival dedicado íntegramente a la música folklórica dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Con una propuesta que reúne a figuras históricas y nuevas generaciones, República Folklore buscará llevar el espíritu de los grandes festivales del interior a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Freepik.

La iniciativa busca reunir en un mismo espacio a artistas consagrados y nuevas figuras que representan la evolución del género.

El crecimiento del folklore en los últimos años acompaña esta apuesta. De acuerdo con datos difundidos por Spotify, las reproducciones del género crecieron más de un 1.600% durante la última década, impulsadas en gran medida por el interés de las nuevas generaciones.

FolkloreFestivalMúsicaCultura
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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