Gastronomía y naturaleza: dónde queda el pueblito con estilo rural a horas de CABA

Esta localidad bonaerense plantea pasar un día lejos de la rutina con una gran oferta de sitios para comer en cantidad y calidad.

Tomás Jofre, pueblo. Foto: argentinaturismo.com.ar

La primavera aparece como un momento ideal del año para realizar distintos viajes, así como también escapadas. Dentro de la provincia de Buenos Aires, un pueblo se destaca por contar con un gran nivel gastronómico, además de que es muy pintoresco para ir a pasar un día.

Se trata de Tomás Jofre, una pequeña localidad ubicada dentro del partido de Mercedes que invita a las personas a desconectarse de la rutina, tomar la ruta y disfrutar de la oferta que presenta. La gran ventaja es que está a solo 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se calcula poco más de una hora para llegar en auto.

Tomás Jofré. Foto: NA

El polo gastronómico que aparece en el pueblo bonaerense se destaca por sus carnes a la parrilla, ya que el grueso de los restaurantes ofrece parrilla libre para los visitantes, con platos abundantes y variedad en cortes. Además, un punto positivo es que el entorno rural a su alrededor ayuda a disfrutar de un día lejos de las preocupaciones.

Escapadas en Buenos Aires: qué se puede hacer en Tomás Jofre

Lo cierto es que el atractivo principal en Tomás Jofre está en la comida, por lo que todas las actividades giran alrededor de un buen almuerzo. Cerca de 20 restaurantes ofrecen menús similares y hay variedad en la experiencia: algunos cuentan con un gran predio al aire libre para comer, aunque algunos visitantes eligen hacerlo dentro de los salones.

Tomás Jofre, Buenos Aires. Foto: Instagram.

Con respecto a la entrada, suele estar conformada por una empanada y picadas de diversos quesos y fiambres, para luego darle paso a las pastas caseras y a la carne, que están incluidas dentro de la opción de tenedor libre. El postre y el café está incluido en casi todos los lugares, aunque algunos incluso acercan agua caliente para el mate y tortas fritas para extender la estadía allí.

Más allá de lo gastronómico, otra experiencia está en la plaza del pueblo, ya que a su alrededor tiene una numerosa feria, donde se pueden conseguir quesos, embutidos, miel y diversas artesanías y antigüedades.

Tomás Jofre, Buenos Aires. Foto: Instagram.

Cabe mencionar que la actividad en Tomás Jofre se realiza de viernes a domingo y los días feriados, por lo que los sitios están cerrados en el resto de la semana.

Cómo llegar a Tomás Jofre